Виталий Козловский сделал резкое заявление о скандале с Игорем Кондратюком
Певец до сих пор с болью вспоминает о конфликте с продюсером Игорем Кондратюком.
По словам артиста, после конфликта с Кондратюком перед ним закрывались все двери.
Я себя иногда чувствовал живым трупом в глазах людей. Были дружеские жесты со стороны моих настоящих друзей. Это, наверное, было проявление того, кто твой человек, кто нет, – рассказал Козловский. – Они просто знали ситуацию. Не спрашивая, просто мне давали пару сотен каких-то. Это тебе на жизнь. Или кто-то мог сказать – это тебе на творчество. Было пару раз.
Сейчас сказать лирику – я благодарен Игорю Кондратюку и т.д. – я не буду этого говорить. Я ему благодарен за этот опыт моего выживания в этой жизни. Возможно, я сделал какие-то неправильные эмоциональные движения, за которые со временем пытался попросить прощения, – делится артист. – Я пытался загладить эту всю ситуацию путем встречи и денег, которые я хотел выплатить человеку за причиненные какие убытки. Но, если у человека цель тебя уничтожить, то он будет это делать слепо.
Певец утверждает: бывший продюсер относится к нему предвзято. И даже знает причину.