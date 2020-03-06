Виталий Козловский сделал резкое заявление о скандале с Игорем Кондратюком

6 марта 2020 18:00 Юлия Крутиева
Виталий Козловский сделал резкое заявление о скандале с Игорем Кондратюком
Певец Виталий Козловский
instagram.com/vkozlovskiy

Певец до сих пор с болью вспоминает о конфликте с продюсером Игорем Кондратюком.

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В своем недавнем интервью программе «Зірковий шлях» на канале «Украина» Виталий Козловский рассказал, как этот скандал изменил его жизнь.

По словам артиста, после конфликта с Кондратюком перед ним закрывались все двери.

Я себя иногда чувствовал живым трупом в глазах людей. Были дружеские жесты со стороны моих настоящих друзей. Это, наверное, было проявление того, кто твой человек, кто нет, – рассказал Козловский. – Они просто знали ситуацию. Не спрашивая, просто мне давали пару сотен каких-то. Это тебе на жизнь. Или кто-то мог сказать – это тебе на творчество. Было пару раз.

Певец Виталий Козловский / instagram.com/vkozlovskiy
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Артист и продюсер расходились эмоционально, а первые песни Козловского теперь нельзя использовать в эфирах.

Сейчас сказать лирику – я благодарен Игорю Кондратюку и т.д. – я не буду этого говорить. Я ему благодарен за этот опыт моего выживания в этой жизни. Возможно, я сделал какие-то неправильные эмоциональные движения, за которые со временем пытался попросить прощения, – делится артист. – Я пытался загладить эту всю ситуацию путем встречи и денег, которые я хотел выплатить человеку за причиненные какие убытки. Но, если у человека цель тебя уничтожить, то он будет это делать слепо.

Певец утверждает: бывший продюсер относится к нему предвзято. И даже знает причину.

Ведущий Игорь Кондратюк / пресс-служба канала СТБ
Напомним, 

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