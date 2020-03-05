93-летняя Елизавета II строго нарушила этикет из-за коронавируса: оказалась в зоне риска

Эпидемия коронавируса продолжает охватывать весь мир.

Многим странам приходится вводить экстренные меры, чтобы обезопасить своих жителей от заражения этим страшным недугом.

Не обошел коронавирус и Великобританию. За несколько последних дней количество заболевших в этой стране превысило более 100 человек.

Отразилась эпидемия и на этикете членов британской королевской семьи. Особенно за свое состояние переживает уже очень немолодая Елизавета II.

Чтобы минимизировать риск заражением коронавирусом, на днях 93-летней королеве пришлось нарушить дворцовый этикет. Люди в ее возрасте особенно уязвимы к этой болезни.

Королева Елизавета II / instagram.com/theroyalfamily

Во время церемонии посвящения в рыцари и кавалерственные дамы, Елизавета II приветствовала всех присутствующих в перчатках. Хотя это недопустимо.

Но, несмотря на всеобщее удивление, никто не посмел осудить королеву.

Напомним,