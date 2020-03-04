Холостяк-10: Григорий Решетник рассказал о Первой вечеринке, после которой покинут шоу 10 участниц

В эту пятницу, 6 марта в 19:00, на СТБ стартует 10 сезон самого романтического реалити страны – «Холостяк».

Построить отношения на проекте попробует 34-летний пилот и владелец летной школы в США Макс Михайлюк . Традиционно знакомство главного героя с участницами пройдет в формате Первой вечеринки, в конце которой домой поедут 10 из 25 участниц. Чем будут покорять девушки неземного Холостяка, рассказал ведущий проекта Григорий Решетник.

По словам ведущего, участницы 10 сезона очень яркие личности. Помимо эффектных образов и подарков для главного героя, в этот раз многие девушки подготовили нечто особенное.

Участницы удивят даже танцами, песнями и стихами. Они очень талантливые – и продемонстрируют это уже на Первой вечеринке. Девушки покажут себя по максимуму, ведь у некоторых второго шанса произвести впечатление может уже и не быть, – делится Григорий Решетник. – Макс в начале был просто в шоке. Говорил: «Как всех запомнить? Они такие разные, но все прекрасные». Это очень сложно. Это некий стресс для мужчины.

Холостяк-10: Григорий Решетник рассказал о Первой вечеринке / пресс-служба канала СТБ

Чтобы участницы лучше раскрылись, ведущий предложит им сыграть в игру на откровенность. Каждая из них сможет задать личный вопрос любой сопернице. Та девушка, ответ которой покажется остальным участницам самым искренним, получит особенный подарок.

Смотрите Первую вечеринку 10 сезона реалити «Холостяк» уже в эту пятницу, 6 марта, в 19:00, на СТБ!

Напомним,