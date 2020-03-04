Холостяк-10: Григорий Решетник рассказал о Первой вечеринке, после которой покинут шоу 10 участниц
В эту пятницу, 6 марта в 19:00, на СТБ стартует 10 сезон самого романтического реалити страны – «Холостяк».
По словам ведущего, участницы 10 сезона очень яркие личности. Помимо эффектных образов и подарков для главного героя, в этот раз многие девушки подготовили нечто особенное.
Участницы удивят даже танцами, песнями и стихами. Они очень талантливые – и продемонстрируют это уже на Первой вечеринке. Девушки покажут себя по максимуму, ведь у некоторых второго шанса произвести впечатление может уже и не быть, – делится Григорий Решетник. – Макс в начале был просто в шоке. Говорил: «Как всех запомнить? Они такие разные, но все прекрасные». Это очень сложно. Это некий стресс для мужчины.
Смотрите Первую вечеринку 10 сезона реалити «Холостяк» уже в эту пятницу, 6 марта, в 19:00, на СТБ!
Напомним,