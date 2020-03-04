Від пацанки до панянки-4: участница соврала о своем прошлом – что на самом деле она скрывала

4 марта 2020 20:00 Юлия Крутиева
Від пацанки до панянки-4: участница соврала о своем прошлом – что на самом деле она скрывала
Від пацанки до панянки 4 сезон
пресс-служба Нового канала

Героиня реалити Нового канала Сабина Шейко самом деле не участвовала в боях без правил. Однако ее настоящая история не менее шокирующая.

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Жизнь 20-летней «пацанки» из Харьковской области поражает – отчим, чтобы заработать денег, отдал ее, ребенка, на бои без правил. Девушка даже стала свидетелем убийства во время одного из таких боев. Однако на третьей неделе в Школе леди оказалось, что все это неправда – Сабина Шейко придумала эту историю. 
Від пацанки до панянки 4 сезон / пресс-служба Нового канала

Ложь Сабины нас неприятно поразила, – призналась заместитель директора Школы леди Екатерина Виноградова. – Мы не понимали, какие факты из ее биографии правдивы, а какие – нет. Однако то, что Сабина солгала, не должно лишить ее шанса изменить свою жизнь. С другой стороны, она может занимать чье-то место. Поэтому посоветовавшись, мы решили проверить ученицу на полиграфе.

Від пацанки до панянки 4 сезон / пресс-служба Нового канала
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Некоторые из участниц «Від пацанки до панянки» сочли такое наказание несправедливым. Однако всем без исключения было интересно, что же на самом деле скрывает Сабина. Девушки фантазировали, что она может оказаться трансгендером или даже убийцей.

Я пришла на проект не за деньгами, а чтобы по-настоящему изменить свою жизнь, – объясняет Шейко. – Но мне было стыдно рассказывать кому-то свою историю. Ведь для меня это грязь.

Від пацанки до панянки 4 сезон / пресс-служба Нового канала
Как показала проверка на детекторе лжи, участница реалити Нового канала Сабина Шейко скрывала от других, что торговала своим телом.

У меня был момент, когда очень нужны были деньги, – оправдывается «пацанка». – Только со временем я поняла, что не кусок мяса, не должна разбрасываться собой. Также четыре раза меня насиловали, и четыре раза мне пришлось делать аборты. Я понимала, что ничего этим детям не дам. Более того, если они будут похожи на моих обидчиков, буду их бить.

Вся ли это правда, которую скрывает Сабина? Узнаете из следующих выпусков реалити «Від пацанки до панянки» по понедельникам в 19:00 на Новом канале!

Напомним, 

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