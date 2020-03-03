Оксана Марченко похвасталась райским отдыхом с дочерью

3 марта 2020 14:00 Юлия Крутиева
Оксана Марченко похвасталась райским отдыхом с дочерью
Телеведущая Оксана Марченко
instagram.com/oksana.marchenko.official

Кто-то из звезд в этот период года усиленно работает, а кто-то – наслаждается отпуском.

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К числу последних относится и телеведущая Оксана Марченко. Сейчас знаменитость нежится под солнышком в райском месте – на островах в Индийском океане. 

Оксана Марченко на отдыхе / instagram.com/oksana.marchenko.official
Красочными фотографиями с отдыха Марченко с удовольствием делится со своими подписчиками в Инстаграм. Собственно, в своей публикации Оксана и сообщила, что отправилась за границу вместе с дочерью Дашей, однако не стала показывать совместные снимки с ней.

Друзья, с какого-то периода времени я радуюсь каникулам дочки, как будто они мои тоже. Ура! Каникулы... и мы впервые на островах в Индийском океане. Краски завораживают. Не буду много писать, смотрите...

Оксана Марченко на отдыхе / instagram.com/oksana.marchenko.official
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Фолловеры телеведущей пожелали ей отлично провести время, а также поблагодарили за публикацию ярких и невероятно красивых кадров.

А один из подписчиков и вовсе выразил желание оказаться в том райском месте вдвоем с Марченко, на что Оксана дала ответ: «Мечты должны быть либо безумными, либо нереальными... Иначе - это просто планы на завтра!» 

Оксана Марченко похвасталась райским отдыхом / instagram.com/oksana.marchenko.official

Оксана Марченко похвасталась райским отдыхом / instagram.com/oksana.marchenko.official

Напомним,

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