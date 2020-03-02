Назван представитель на «Евровидении-2020» от России: неожиданное решение!

Наконец Россия официально назвала имя представителя своей страны на «Евровидении-2020».

В этом году на песенном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме представлять Россию будет эпатажная группа «Little Big», многие поклонники ее знают по нашумевшему хиту «SKIBIDI».

Мы никогда не думали, что нам выпадет такой шанс - представить Россию на "Евровидении". Но если выпал такой шанс – мы сделаем все, что в наших силах! А дальше, будь что будет,

– прокомментировал вокалист группы Little Big.

Группа Little Big / instagram.com/littlebigband

С какой песней они будут бороться за победу – не известно. Трек будет представлен лишь на днях.

В комментариях в Сети поклонники выразили предположение, что данная группа, возможно, и будет победителями в этом году. Ну что же, посмотрим!

Отметим, что согласно жеребьевке, представители России выступят в первом полуфинале, 12 мая, и будут бороться за выход в финал конкурса вместе с такими странами: Беларусь, Украина, Азербайджан, Австралия, Израиль, Бельгия, Словения, Швеция, Хорватия, Мальта, Норвегия, Литва, Македония, Ирландия, Кипр, Румыния.

Напомним,