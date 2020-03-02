Назван представитель на «Евровидении-2020» от России: неожиданное решение!
Наконец Россия официально назвала имя представителя своей страны на «Евровидении-2020».
Мы никогда не думали, что нам выпадет такой шанс - представить Россию на "Евровидении". Но если выпал такой шанс – мы сделаем все, что в наших силах! А дальше, будь что будет,– прокомментировал вокалист группы Little Big.
В комментариях в Сети поклонники выразили предположение, что данная группа, возможно, и будет победителями в этом году. Ну что же, посмотрим!
Напомним,
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