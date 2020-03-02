Бывший муж Ани Лорак забрал у нее дочь: «Наконец-то мы снова принадлежим друг другу»

После Революции Достоинства певице пришлось покинуть территорию Украины.

Сейчас Ани Лорак живет и работает в России. Перемены произошли и в личной жизни певицы. Она развелась с мужем Муратом Налчаджиоглу и закрутила новый роман.

С собой в Россию Ани забрала и свою дочь Софию, которая после развода родителей очень редко стала видеться с отцом. После переезда девочке приходится учиться в российской школе.

Ани Лорак с дочкой / instagram.com/anilorak

Однако на днях Налчаджиоглу все-таки удалось увезти дочь от Лорак. У Софии начались каникулы в школе, поэтому бизнесмен поспешил забрать ее в Киев.

Об этом Мурат рассказал на своей странице в Инстаграм. Мужчина опубликовал фото с Софией, а также написал, как он он рад встрече с дочкой.

Наконец-то мы с моей бесконечной любовью снова принадлежим друг другу,

– объявил Налчаджиоглу, после прилета дочери в Киев.

Мурат Налчаджиоглу с дочкой

Напомним,