Бывший муж Ани Лорак забрал у нее дочь: «Наконец-то мы снова принадлежим друг другу»

2 марта 2020 16:00 Юлия Крутиева
Бывший муж Ани Лорак забрал у нее дочь: «Наконец-то мы снова принадлежим друг другу»
Мурат Налчаджиоглу с дочкой
instagram.com/muratnalca

После Революции Достоинства певице пришлось покинуть территорию Украины.

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Сейчас Ани Лорак живет и работает в России. Перемены произошли и в личной жизни певицы. Она развелась с мужем Муратом Налчаджиоглу и закрутила новый роман. 

С собой в Россию Ани забрала и свою дочь Софию, которая после развода родителей очень редко стала видеться с отцом. После переезда девочке приходится учиться в российской школе.

Ани Лорак с дочкой / instagram.com/anilorak
Однако на днях Налчаджиоглу все-таки удалось увезти дочь от Лорак. У Софии начались каникулы в школе, поэтому бизнесмен поспешил забрать ее в Киев.

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Об этом Мурат рассказал на своей странице в Инстаграм. Мужчина опубликовал фото с Софией, а также написал, как он он рад встрече с дочкой.

Наконец-то мы с моей бесконечной любовью снова принадлежим друг другу,
 – объявил Налчаджиоглу, после прилета дочери в Киев.

Мурат Налчаджиоглу с дочкой
Напомним,

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