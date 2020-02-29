Мама Насти Каменских призналась, какие блюда любят ее дочка и зять
В неделю Масленицы звездные подруги Алла Кудлай и Лидия Каменских в эфире программы «Зірковий шлях», которая выходит на канале «Украина», вместе приготовили блины.
Все заняты, работают, на гастролях. Вы же понимаете – шоу-бизнес. А по поводу блинов, так я их не ем, потому что от них можно поправиться, – поделилась Лидия Каменских. – Вообще, это очень простое блюдо. Мой муж очень любит блины с мясной начинкой, я ему иногда делаю такими конвертиками.
А вот ее подруга Алла Кудлай иногда позволяет себе полакомиться этим блюдом.
Когда у меня нет дома хлеба, я бегом беру молочко, яички, муку, немного масла. Можно и на воде их готовить. Быстренько на сковородку поставила и вместо хлеба – блинчики. Много не ем, только иногда, потому что это не полезно, – признается Алла Кудлай. – В концертные костюмы не влезешь.
Зять очень любит мои котлеты из кролика, я делаю без муки, только добавляю немножко лука, – рассказала мама Насти Каменских. – Например, они сегодня встали и им нужно взять с собой, потому что где-то ездят целый день. Также холодное я делаю, запеканку из творога они очень любят. Это полезно, и они это едят.
Как-то на гастролях в Бельске Лидочка ловила рыбу. Она рыбачка такая! На Азовском море тогда на голый крючок наловили столько бычков, даже не знали, что с ними делать. Вот что ты с ними сделаешь в гостинице? Сварили кипятильником, сколько смогли,– вспомнила забавную историю Алла Кудлай и добавила, что тогда ухой они накормили весь хор.
Напомним,