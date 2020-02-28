Один за всех: любящий муж или мошенник-фанатик – в ток-шоу разберутся в шокирующей семейной драме

28 февраля 2020 23:10 Юлия Крутиева
Один за всех: любящий муж или мошенник-фанатик – в ток-шоу разберутся в шокирующей семейной драме
Телеведущий и адвокат Михаил Присяжнюк
пресс-служба

Остросоциальный проект «Один за всех» на СТБ продолжает помогать тем, кто потерял надежду на справедливость. В воскресенье, 1 марта, в 20:00 на СТБ, зрители увидят новый выпуск ток-шоу.

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В студии Михаил Присяжнюк с командой профессиональных экспертов попытаются разобраться в шокирующем семейном конфликте – по словам родителей, уже два года они пытаются вырвать дочь Софию из рук опасного сектанта Радислава. София же называет мужчину своим спасителем…

За два года 24-летняя София изменилась до неузнаваемости. Девушка стала представителем движения родноверов, по три раза в день молится богу солнца и ветра, лечит болезни ритуалами и магическими эликсирами. Кроме того, своими главными врагами она считает самых близких по крови людей – родителей. Так ее жизнь изменилась после знакомства с Радиславом – духовным наставником, а позже – законным супругом.

Мужчина уверен, что он – спаситель Софии. По словам Радислава, родители так пагубно влияли на свою дочь, что ему пришлось излечивать ее уникальными ритуалами, соком алоэ и даже гипнозом! Радислав считает, что принял Софию распутной и «грязной», а поэтому – она требует очищения с помощью специальных обрядов.

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Родители же выяснили, что Радислав проводит «очищение» в том числе с помощью кулаков и запугиваний. Софию неоднократно видели в синяках! Кроме того, когда родители пытались забрать дочь домой, мужчина избил и их. София же и слышать не хочет о своих родных и во всем поддерживает супруга!

Какой будет встреча семьи в студии? Есть ли еще пострадавшие от специфических методов исцеления мужчины? И кто он на самом деле: любящий муж или опасный мошенник-фанатик? Смотрите в воскресенье, в 20:00 на СТБ!

Напомним,

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