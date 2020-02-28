Актер сериала «Три сестры» Виталий Кудрявцев: Момент случайности или стечения обстоятельств – очень важен

Актер Виталий Кудрявцев на съемочной площадке картины «Три сестры», которую канал «Украина» покажет уже в понедельник, 2 марта, в 21:00, рассказал о новой роли, тонкостях актерской профессии и личном.

Это человек, для которого важно быть нужным. У него есть то самое главное, что заложено природой в каждого – человечность и отзывчивость, он хочет помочь. В целом, по-человечески, он мне, безусловно, близок. Ассоциирую ли я себя со своим героем? – Безусловно, потому что все мы проходим определенный путь прежде, чем в нашей жизни происходит что-то настоящее… У кого-то оно происходит сразу, у кого-то – со временем.

А как это было у вас?

У меня произошло со временем, поэтому эти все ситуации мне знакомы. И по сути не нужно ничего придумывать, нужно просто опираться на свой жизненный опыт, быть непосредственно здесь и сейчас, в этих обстоятельствах сделать все так, как бы сделал не твой герой, а ты. И в этом есть главный момент для меня.

Соответственно, из этого вырастает персонаж, которого зовут редким русским именем Владимир. Владимиров я давно не играл… Слава Богу, что в этот раз все удалось – особенно прекрасная компания. И режиссер Роман Барабаш, с которым у меня уже третий проект, и очень приятно, что он меня увидел в этой роли. Момент случайности или стечения обстоятельств в нашей работе очень важен. Все состоялось.

Сериал «Три сестры» / пресс-служба канала Украина

Соглашаясь на участие в том или ином проекте, на что в первую очередь обращаете ваше внимание?

Очень важно, когда на площадке есть профессионал, который подойдет, возьмет за руку и скажет: «Значит, ты идешь сюда, говоришь тут, поворачиваешь голову, чихаешь…». В общем, в этом проекте все сплелось, потому что с Романом очень интересно. Он всегда предлагает некий свой ход, свое видение. Это очень ценно для меня, как для актера, потому что ты занимаешься только своей ролью, и внимательно слушаешь режиссера. Так что два момента – сценарий и режиссер – очень важны.

Как переживаете разлуку с родными и близкими? От чего приходится отказаться в этот период съемок?

Сериал «Три сестры» / пресс-служба канала Украина

Прежде всего от привычного образа жизни. Разлука с близкими – да, но что делать, есть определенные особенности профессии, когда ты отрываешься от дома и едешь в командировки. Твои близкие принимают и реагируют на это по-философски – в любом случае, ты не все время находишься в отъезде. Отказаться придется от того, в каком городе ты живешь, наверное, в этом смысле. Но дело в том, что я настолько люблю Киев и настолько часто в нем бываю, что нахожусь здесь практически как дома. То есть знаю, где можно поесть, в какой тренажерный зал сходить, где буду жить, к тому же здесь очень много хороших знакомых. В Киеве мне комфортно и приятно находиться, что по большому счету не чувствуется какой-то особой оторванности. Ну, и учитывая, что моя мама из Киева, у меня здесь очень много родственников, поэтому в каком-то смысле это тоже моя родина.

А если бы не актерская профессия, кем бы стали?

Наверное, как раз я работал бы в области спорта – стал бы каким-нибудь спортивным директором, функционером, менеджером, скаутом… что-нибудь еще такое. Футбольным, наверное. Каким-то образом пытался бы реализовать себя в этой стезе.

У меня особо нет хобби, но я просто очень люблю спорт, много занимаюсь. И провожу время в кругу близких. Все банально! Я не прыгаю с парашютом, не летаю на дельтаплане… не катаюсь на горных лыжах, вернее, делаю это достаточно редко. То есть, для меня – это просто спорт и отдых в кругу близких людей.

Сериал «Три сестры» / пресс-служба канала Украина

О чем мечтаете в профессиональном плане – возможно, есть желанная роль?

Вы знаете, я ни о чем не мечтаю. Это большие мифы о чем-то мечтать. Вот сейчас, если у тебя есть предложение с хорошей ролью, ты его берешь, и как-то начинаешь на эту тему думать. Все эти мечты, как правило, ни к чему не приводят, потому что нужно существовать в реальном мире, и просто работать от проекта к проекту.