«Я люблю тільки тебе» – перший подарунок від Олега Винника прихильницям до жіночого дня
Співак Олег Винник не забуває радувати своїх шанувальниць несподіваними подарунками.
Кожен артист, який самостійно пише пісні, бачить творчість іншого виконавця по-своєму. Мені було цікаво заспівати композицію Олександра - дуже красиву і достойну. Я радий такій можливості, це чудовий досвід. Слава Богу, що є такий проект. Нехай він процвітає, тому що усе це робиться для людей,– наголосив Винник.
Це перший подарунок від артистів до жіночого дня із хімічною назвою СО2.
СО2 – це по-справжньому несподіваний і довгоочікуваний проект, який по-новому розкриє творчість обох і наповнить серця жінок любов'ю та натхненням. СО2 – це дабл-кавер з Олегом та Олександром, заголовні літери якого дали назву проекту.
Відзначимо, що Олег Винник та Олександр Пономарьов подарують двом шанувальницям зустріч на каву у студії “З ранку до ночі”. Переможниць обиратимуть самі артисти, а умови конкурсу можна знайти під відео.
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