«Я люблю тільки тебе» – перший подарунок від Олега Винника прихильницям до жіночого дня

28 февраля 2020 11:10 Юлия Крутиева
«Я люблю тільки тебе» – перший подарунок від Олега Винника прихильницям до жіночого дня
Певец Олег Винник
Пресс-служба Олега Винника

Співак Олег Винник не забуває радувати своїх шанувальниць несподіваними подарунками.

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Сьогодні з’явилося перше відео колаборації, у якому Олег Винник виконав легендарний хіт Олександра Пономарьова «Я люблю тільки тебе».

Кожен артист, який самостійно пише пісні, бачить творчість іншого виконавця по-своєму. Мені було цікаво заспівати композицію Олександра - дуже красиву і достойну. Я радий такій можливості, це чудовий досвід. Слава Богу, що є такий проект. Нехай він процвітає, тому що усе це робиться для людей,
– наголосив Винник.

Це перший подарунок від артистів до жіночого дня із хімічною назвою СО2. 

СО2 – це по-справжньому несподіваний і довгоочікуваний проект, який по-новому розкриє творчість обох і наповнить серця жінок любов'ю та натхненням. СО2 – це дабл-кавер з Олегом та Олександром, заголовні літери якого дали назву проекту.

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Кожна пісня записується лише з одного дубля і виключно наживо, щоб передати всю палітру емоцій з першого разу. Відео вийшло в чорно-білому форматі, щоб глядач не відволікався на зовнішні елементи і зміг сконцентруватися на головному – музиці. Таке кольорове рішення допомагає акцентувати увагу на найважливіших деталях: є лише два кольори, все інше - відтінки.

Відзначимо, що Олег Винник та Олександр Пономарьов подарують двом шанувальницям зустріч на каву у студії “З ранку до ночі”. Переможниць обиратимуть самі артисти, а умови конкурсу можна знайти під відео.

Нагадаємо,

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