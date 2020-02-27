Екатерина Кухар посмеялась над своими формами

27 февраля 2020 21:00 Алла Лысак
Екатерина Кухар посмеялась над своими формами
Прима-балерина Екатерина Кухар
instagram.com/ekaterinakukhar_official

Во время съемок развлекательного шоу Нового канала «СуперИнтуиция» прима-балерина угадала девушку, которая не ела 21 день. Потому что та напоминала ее.

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Екатерина Кухар поражает своей хрупкостью. Но это и не удивительно, ведь артистка балета тщательно следит за своей фигурой. 

Однако на съемках проекта «СуперИнтуиция» Екатерина посмеялась над своими формами.

Человек, который не ел 21 день, должен выглядеть, как я,
– заявила Кухар ведущему Нового канала Сергею Притуле и своему сопернику по игре Юрию Ткачу.

Прима-балерина Екатерина Кухар / пресс-служба Нового канала
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Именно такую категорию отгадывала прима-балерина. Среди незнакомцев в студии Екатерина Кухар выбрала молодую стройную девушку. И не ошиблись.

Как и большинство девушек, стараюсь следить за собой, – рассказала незнакомка Анна. – Я немного ограничиваю себя в еде, и однажды это длилось 21 день. Для этого нужна подготовка – это облегченное питание. Но не так страшен голод, как выход из него. Поэтому выходить надо грамотно.

Принять правильное решение народной артистке Украины помогла корона на голове незнакомки. Да-да, именно корона из вилок и ложек. Такое нетрадиционное украшение, по мнению Кухар, служило прямой подсказкой к категории «Не ела 21 день».

Участница проекта «СуперИнтуиция» / пресс-служба Нового канала
Напомним, 

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