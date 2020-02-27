Екатерина Кухар посмеялась над своими формами
Во время съемок развлекательного шоу Нового канала «СуперИнтуиция» прима-балерина угадала девушку, которая не ела 21 день. Потому что та напоминала ее.
Однако на съемках проекта «СуперИнтуиция» Екатерина посмеялась над своими формами.
Человек, который не ел 21 день, должен выглядеть, как я,– заявила Кухар ведущему Нового канала Сергею Притуле и своему сопернику по игре Юрию Ткачу.
Как и большинство девушек, стараюсь следить за собой, – рассказала незнакомка Анна. – Я немного ограничиваю себя в еде, и однажды это длилось 21 день. Для этого нужна подготовка – это облегченное питание. Но не так страшен голод, как выход из него. Поэтому выходить надо грамотно.
Принять правильное решение народной артистке Украины помогла корона на голове незнакомки. Да-да, именно корона из вилок и ложек. Такое нетрадиционное украшение, по мнению Кухар, служило прямой подсказкой к категории «Не ела 21 день».