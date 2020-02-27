Беременная дочь Ольги Сумской восхитила Сеть снимком в шелковом пеньюаре

В начале года стало известно о скором пополнении в семье Ольги Сумской.

Тогда на одном из светских мероприятий старшая дочь актрисы Антонина Паперная впервые засветила свой уже заметно округлившийся животик.

Но вот публично о второй беременности дочь Сумской решила рассказать лишь на днях. В честь этого она вместе с мужем Владимиром и дочкой Евой украсила обложку одного из глянцев.

Скрывать свое интересное положение Антонина перестала и в Инстаграм. В частности, девушка опубликовала фото, на котором показала себя во всей красе.

Актриса Антонина Паперная / instagram.com/tonya_papernaya

Фотосессия получилась довольно откровенной. В кадре 29-летняя актриса позирует в нижнем белье - шелковом пеньюаре и и полупрозрачном черном халате.

Утро,

– коротко подписала снимок Антонина Паперная.

Напомним,