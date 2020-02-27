Беременная дочь Ольги Сумской восхитила Сеть снимком в шелковом пеньюаре
В начале года стало известно о скором пополнении в семье Ольги Сумской.
Но вот публично о второй беременности дочь Сумской решила рассказать лишь на днях. В честь этого она вместе с мужем Владимиром и дочкой Евой украсила обложку одного из глянцев.
Скрывать свое интересное положение Антонина перестала и в Инстаграм. В частности, девушка опубликовала фото, на котором показала себя во всей красе.
Утро,– коротко подписала снимок Антонина Паперная.
Напомним,