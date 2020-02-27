Беременная дочь Ольги Сумской восхитила Сеть снимком в шелковом пеньюаре

27 февраля 2020 15:00 Юлия Крутиева
Беременная дочь Ольги Сумской восхитила Сеть снимком в шелковом пеньюаре
Актриса Антонина Паперная
instagram.com/tonya_papernaya

В начале года стало известно о скором пополнении в семье Ольги Сумской.

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Тогда на одном из светских мероприятий старшая дочь актрисы Антонина Паперная впервые засветила свой уже заметно округлившийся животик.

Но вот публично о второй беременности дочь Сумской решила рассказать лишь на днях. В честь этого она вместе с мужем Владимиром и дочкой Евой украсила обложку одного из глянцев.

Скрывать свое интересное положение Антонина перестала и в Инстаграм. В частности, девушка опубликовала фото, на котором показала себя во всей красе.

Актриса Антонина Паперная / instagram.com/tonya_papernaya
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Фотосессия получилась довольно откровенной. В кадре 29-летняя актриса позирует в нижнем белье - шелковом пеньюаре и и полупрозрачном черном халате.

Утро,
– коротко подписала снимок Антонина Паперная.

Напомним,

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