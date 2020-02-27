Від пацанки до панянки-4: в Школу леди ворвалась новенькая с холодным оружием
На проект Нового канала пришла новенькая и с первых минут решила продемонстрировать свое лидерство.
– Зашла какая-то непонятная девушка с лисьим хвостом, – вспоминает участница «Від пацанки до панянки» Вика «Боксерша» Алехина. – На мой вопрос, кто такая, ответила очень грубо. Но я промолчала, решила себя сдержать.
– Ко всему прочему, она зашла еще и с пивом! Здесь Школа леди, здесь нельзя с пивом ходить, – начала морализировать еще одна «пацанка», Катя »Канарейка» Устинова.
Как ни старались сдержать себя некоторые участницы, схватки избежать не удалось. И в самый неожиданный момент новенькая достала заточку и начала обороняться. Здесь уже вмешалась команда реалити Нового канала.
Ксении Бабенко пришлось самостоятельно успокаивать раздраженных участниц, и только ей новенькая отдала свою заточку.
– В какой-то момент девушек удивило то, что Наталья вытащила холодное оружие, – говорит руководитель «Від пацанки до панянки». – Но глобально их бы это не остановило. Это была первая ночь в Школе леди, девушки были на нервах... Поэтому если бы не вмешалась съемочная группа, многое могло случиться.
После такого «знакомства» оставаться новенькая участница не стала – сразу после схватки покинула проект.
Как будут складываться отношения других участниц – кто подружится, а кто нет? Смотрите каждый понедельник в 19:00 в реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале и на нашем сайте TV.UA.
Напомним,