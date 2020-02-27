Від пацанки до панянки-4: в Школу леди ворвалась новенькая с холодным оружием

27 февраля 2020 18:00 Юлия Крутиева
Від пацанки до панянки-4: в Школу леди ворвалась новенькая с холодным оружием

На проект Нового канала пришла новенькая и с первых минут решила продемонстрировать свое лидерство.

Читайте такжеОдин за всех: с помощью проекта горе-мать лишили родительских прав – все подробности шокирующей истории
Среди «пацанок» пополнение – к десятке учениц Школы леди присоединилась Наташа. Девушка пришла на проект с опозданием, когда другие участницы уже успели пройти несколько испытаний и даже подружиться. Но вместо того, чтобы попытаться найти общий язык, новенькая взялась демонстрировать свою силу. 

– Зашла какая-то непонятная девушка с лисьим хвостом, – вспоминает участница «Від пацанки до панянки» Вика «Боксерша» Алехина. – На мой вопрос, кто такая, ответила очень грубо. Но я промолчала, решила себя сдержать. 

Від пацанки до панянки-4: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 24.02.2020) / пресс-служба

– Ко всему прочему, она зашла еще и с пивом! Здесь Школа леди, здесь нельзя с пивом ходить, – начала морализировать еще одна «пацанка», Катя »Канарейка» Устинова.

Как ни старались сдержать себя некоторые участницы, схватки избежать не удалось. И в самый неожиданный момент новенькая достала заточку и начала обороняться. Здесь уже вмешалась команда реалити Нового канала. 

Від пацанки до панянки-4: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 24.02.2020) / пресс-служба

Читайте такжеСекси-кудряшка: Наталья Могилевская удивила публику сменой имиджа
– Перед началом съемок мы обязательно проверяем девушек на наличие оружия, – объясняет руководитель проекта «Від пацанки до панянки» Ксения Бабенко. – Что касается Наташи, то одну заточку мы у нее забрали, другую же она спрятала в бюстгальтер. Разумеется, туда мы уже не заглядывали. 

Ксении Бабенко пришлось самостоятельно успокаивать раздраженных участниц, и только ей новенькая отдала свою заточку. 

Від пацанки до панянки-4: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 24.02.2020) / пресс-служба

– В какой-то момент девушек удивило то, что Наталья вытащила холодное оружие, – говорит руководитель «Від пацанки до панянки». – Но глобально их бы это не остановило. Это была первая ночь в Школе леди, девушки были на нервах... Поэтому если бы не вмешалась съемочная группа, многое могло случиться.

После такого «знакомства» оставаться новенькая участница не стала – сразу после схватки покинула проект. 

Від пацанки до панянки-4: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 24.02.2020) / пресс-служба

Как будут складываться отношения других участниц – кто подружится, а кто нет? Смотрите каждый понедельник в 19:00 в реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале и на нашем сайте TV.UA.

Напомним,

Облако тегов

личная жизнь звезд Новый Канал новости телешоу Від пацанки до панянки-4

Материалы по теме

Холостяк-10: участницей проекта стала финалистка реалити «Эксы-2»
Новости

Холостяк-10: участницей проекта стала финалистка реалити «Эксы-2»
Говорит Украина: Семья в аду, а причиной тому треугольник смерти? (эфир от 27.02.2020)
Телешоу

Говорит Украина: Семья в аду, а причиной тому треугольник смерти? (эфир от 27.02.2020)
Карпатский рейнджер: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 27.02.2020)
Сериалы

Карпатский рейнджер: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 27.02.2020)
Против течения: смотреть онлайн 7 серию (эфир от 27.02.2020)
Сериалы

Против течения: смотреть онлайн 7 серию (эфир от 27.02.2020)

Популярное на сайте

Від пацанки до панянки-4: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 24.02.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 24.02.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)
Голос країни-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)
Ничто не случается дважды: канал СТБ рассекретил дату премьеры 2 сезона

Ничто не случается дважды: канал СТБ рассекретил дату премьеры 2 сезона

Популярное видео

Від пацанки до панянки-4: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 24.02.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 24.02.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)
Голос країни-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)
Участковый с ДВРЗ: смотреть 18 серию онлайн (эфир от 20.02.2020)

Участковый с ДВРЗ: смотреть 18 серию онлайн (эфир от 20.02.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK