Від пацанки до панянки-4: в Школу леди ворвалась новенькая с холодным оружием

На проект Нового канала пришла новенькая и с первых минут решила продемонстрировать свое лидерство.

Среди «пацанок» пополнение – к десятке учениц Школы леди присоединилась Наташа. Девушка пришла на проект с опозданием, когда другие участницы уже успели пройти несколько испытаний и даже подружиться. Но вместо того, чтобы попытаться найти общий язык, новенькая взялась демонстрировать свою силу.

– Зашла какая-то непонятная девушка с лисьим хвостом, – вспоминает участница «Від пацанки до панянки» Вика «Боксерша» Алехина. – На мой вопрос, кто такая, ответила очень грубо. Но я промолчала, решила себя сдержать.

Від пацанки до панянки-4: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 24.02.2020) / пресс-служба

– Ко всему прочему, она зашла еще и с пивом! Здесь Школа леди, здесь нельзя с пивом ходить, – начала морализировать еще одна «пацанка», Катя »Канарейка» Устинова.

Как ни старались сдержать себя некоторые участницы, схватки избежать не удалось. И в самый неожиданный момент новенькая достала заточку и начала обороняться. Здесь уже вмешалась команда реалити Нового канала.

Від пацанки до панянки-4: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 24.02.2020) / пресс-служба

– Перед началом съемок мы обязательно проверяем девушек на наличие оружия, – объясняет руководитель проекта «Від пацанки до панянки» Ксения Бабенко. – Что касается Наташи, то одну заточку мы у нее забрали, другую же она спрятала в бюстгальтер. Разумеется, туда мы уже не заглядывали.

Ксении Бабенко пришлось самостоятельно успокаивать раздраженных участниц, и только ей новенькая отдала свою заточку.

Від пацанки до панянки-4: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 24.02.2020) / пресс-служба

– В какой-то момент девушек удивило то, что Наталья вытащила холодное оружие, – говорит руководитель «Від пацанки до панянки». – Но глобально их бы это не остановило. Это была первая ночь в Школе леди, девушки были на нервах... Поэтому если бы не вмешалась съемочная группа, многое могло случиться.

После такого «знакомства» оставаться новенькая участница не стала – сразу после схватки покинула проект.

Від пацанки до панянки-4: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 24.02.2020) / пресс-служба

Как будут складываться отношения других участниц – кто подружится, а кто нет? Смотрите каждый понедельник в 19:00 в реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале и на нашем сайте TV.UA.

Напомним,