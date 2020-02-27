Один за всех: с помощью проекта горе-мать лишили родительских прав – все подробности шокирующей истории

27 февраля 2020 16:00 Юлия Крутиева
Один за всех: с помощью проекта горе-мать лишили родительских прав – все подробности шокирующей истории
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)
пресс-служба канала СТБ

В минувшем выпуске «Один за всех» на СТБ зрители узнали шокирующую историю жизни 7-летней Наденьки.

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За помощью в проект «Один за всех» обратилась патронатная мать девочки – Юлия. Ей отдали Надю, ведь биологическая мама «хотела отдохнуть». Почувствовав себя в безопасности, девочка рассказала страшную правду о жизни в родном доме, в том числе, о надругательстве братьев!  

Опекун Юля была в шоке от услышанного. На такую же реакцию она рассчитывала и в службах по делам детей, но за полгода они даже не лишили мать родительских прав. Только после вмешательства «Один за всех» дело сдвинулось с мертвой точки. 

Юлия - патронатная мать девочки / пресс-служба канала СТБ

7-летняя Надя отправилась жить в патронатную семью с многочисленными травмами, шрамами по всему телу и ожогами – до такого состояния девочку довели родная мать Мария и старшие братья. После 8 месяцев пребывания Нади у опекуна, мать захотела вернуть дочь домой, ведь, по ее словам, любит ее и скучает. В последней надежде на помощь Юля обратилась к команде «Один за всех». Она уверена, что возвращение в родительский дом угрожает жизни ребенка! 

Мария - биологическая мать девочки / пресс-служба канала СТБ

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Факты, которые открылись в студии, это лишь подтвердили. Условия проживания в родном доме были ужасающими. Так, вместе со старшими братьями, впятером, Наде приходилось спать на одном диване. Не единожды девочка получала травмы и ожоги «случайным путем». Более того, после прохождения теста на полиграфе, старший брат, 18-летний Петр, признался, что вместе со своими братьями, 11-летним Мишей и 14-летним Вовой, проявлял по отношению к сестре действия сексуального характера, в том числе – парни пытались удовлетворить свои потребности оральным путем. По словам Петра, это было «один раз» и «давно». 
Михаил Присяжнюк и брат девочки Петр / пресс-служба канала СТБ

Прямо в студии ведущий проекта Михаил Присяжнюк попросил вызвать правоохранителей! Патронатная мать Нади, Юля, написала заявление в полицию на Петра. Судьбу парня решит следствие. Если его вину докажут в суде, за развращение сестры ему грозит наказание от 5 до 9 лет лишения свободы. 

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После вмешательства проекта суд лишил биологическую мать Наденьки родительских прав. На заседание женщина не явилась. Надя вернулась жить в патронатную семью. Дальнейшую судьбу девочки решат чиновники. Если новая семья для нее не найдется, Юля готова навсегда забрать малышку к себе.  

Смотрите выпуски «Один за всех» по воскресеньям, в 20:00 на СТБ.

Напомним,

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