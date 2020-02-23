Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)

23 февраля 2020 20:00 Юлия Крутиева
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)
пресс-служба канала СТБ

В воскресенье, 23 февраля, на СТБ и на нашем сайте TV.UA вышел второй выпуск 15 сезона остросоциального проекта «Один за всех».

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В этом выпуске ведущий Михаил Присяжнюк с командой профессиональных экспертов попытаются разобраться в непростой семейной истории. Шрамы по всему телу, ожоги и травмы – до такого состояния 7-летнюю девочку довели родная мать и старшие братья. Восемь месяцев назад мать отдала Наденьку в руки опекуна, чтобы «отдохнуть от дочери». Почувствовав себя в безопасности, девочка раскрыла страшную правду об издевательствах над ней в родной семье, в том числе, о надругательстве братьев! 

Сейчас же мать девочки настаивает, чтобы Надю вернули домой. Женщина утверждает, что в семье ее любят и ждут обратно. Почему мать закрывала глаза на издевательства над дочерью? Кто действительно несет угрозу для жизни девочки? И кого выведет на чистую воду детектор лжи?

Новый выпуск проекта «Один за всех» смотрите в 20:00 на СТБ и после эфира онлайн онлайн на нашем сайте TV.UA.

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СТБ Один за всех Михаил Присяжнюк телешоу семейные истории расследование

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