Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)

В воскресенье, 23 февраля, на СТБ и на нашем сайте TV.UA вышел второй выпуск 15 сезона остросоциального проекта «Один за всех».

В этом выпуске ведущий Михаил Присяжнюк с командой профессиональных экспертов попытаются разобраться в непростой семейной истории . Шрамы по всему телу, ожоги и травмы – до такого состояния 7-летнюю девочку довели родная мать и старшие братья. Восемь месяцев назад мать отдала Наденьку в руки опекуна, чтобы «отдохнуть от дочери». Почувствовав себя в безопасности, девочка раскрыла страшную правду об издевательствах над ней в родной семье, в том числе, о надругательстве братьев!

Сейчас же мать девочки настаивает, чтобы Надю вернули домой. Женщина утверждает, что в семье ее любят и ждут обратно. Почему мать закрывала глаза на издевательства над дочерью? Кто действительно несет угрозу для жизни девочки? И кого выведет на чистую воду детектор лжи?

Новый выпуск проекта «Один за всех» смотрите в 20:00 на СТБ и после эфира онлайн онлайн на нашем сайте TV.UA.