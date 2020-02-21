Один за всех: Шрамы по всему телу, ожоги и травмы – кто в ответе за искалеченное детство 7-летней девочки?
Остросоциальный проект «Один за всех» на СТБ продолжает помогать тем, кто потерял надежду на справедливость.
Шрамы по всему телу, ожоги и травмы – до такого состояния 7-летнюю Наденьку довели самые близкие – родная мать и старшие братья. Восемь месяцев назад мать отдала девочку в руки опекуна, чтобы «отдохнуть от дочери». Почувствовав себя в безопасности, девочка раскрыла страшную правду об издевательствах над ней в родной семье, в том числе, о надругательстве братьев! Опекун Юля была в шоке от услышанного. На такую же реакцию девушка рассчитывала и в службах по делам детей, но за полгода они даже не лишили мать родительских прав!
Почему женщина закрывала глаза на издевательства над дочерью? Кто действительно несет угрозу для жизни Наденьки? Какие ужасающие признания прозвучат в студии? И кого выведет на чистую воду детектор лжи?
Смотрите ток-шоу «Один за всех» в воскресенье, 23 февраля, в 20:00 на СТБ и на нашем сайте TV.UA.
Напомним,