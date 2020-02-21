Один за всех: Шрамы по всему телу, ожоги и травмы – кто в ответе за искалеченное детство 7-летней девочки?

21 февраля 2020 23:00 Юлия Крутиева
Один за всех: Шрамы по всему телу, ожоги и травмы – кто в ответе за искалеченное детство 7-летней девочки?
Один за всех - выпуск онлайн от 23.02.2020
пресс-служба канала СТБ

Остросоциальный проект «Один за всех» на СТБ продолжает помогать тем, кто потерял надежду на справедливость.

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Уже в воскресенье, 23 февраля, в 20:00 на СТБ, зрители увидят премьерный выпуск нового сезона ток-шоу. В студии Михаил Присяжнюк с командой профессиональных экспертов попытаются найти истину в резонансной семейной истории.

Шрамы по всему телу, ожоги и травмы – до такого состояния 7-летнюю Наденьку довели самые близкие – родная мать и старшие братья. Восемь месяцев назад мать отдала девочку в руки опекуна, чтобы «отдохнуть от дочери». Почувствовав себя в безопасности, девочка раскрыла страшную правду об издевательствах над ней в родной семье, в том числе, о надругательстве братьев! Опекун Юля была в шоке от услышанного. На такую же реакцию девушка рассчитывала и в службах по делам детей, но за полгода они даже не лишили мать родительских прав!

Один за всех - выпуск онлайн от 23.02.2020 / пресс-служба канала СТБ
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Тем временем мать девочки настаивает, чтобы Наденьку вернули домой! Женщина утверждает, что в семье ее любят и ждут обратно. По ее словам, старшие братья действительно любят играть с сестричкой, а она сама – примерная мать.

Почему женщина закрывала глаза на издевательства над дочерью? Кто действительно несет угрозу для жизни Наденьки? Какие ужасающие признания прозвучат в студии? И кого выведет на чистую воду детектор лжи?

Смотрите ток-шоу «Один за всех» в воскресенье, 23 февраля, в 20:00 на СТБ и на нашем сайте TV.UA.

Напомним,

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