Оля Цибульская рассказала про свой опыт секса в лифте многоэтажки

21 февраля 2020 12:00 Юлия Крутиева
Оля Цибульская рассказала про свой опыт секса в лифте многоэтажки
Певица Оля Цибульская
instagram.com/cybulskaya

Певица стала гостьей шоу «Ночь в баре», где ее компаньонами были Дмитрий Каднай и Виталий Козловский.

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В рамках шоу Оля Цибульская много шутила и веселилась, а также делилась с Дмитрием и Виталием откровенными историями о своей личной жизни. Одна из них поразила не только коллег артистки, но и и ее многотысячную армию поклонников.

Оля призналась, что несколько лет назад у нее была интимная мечта, которая стала реальностью во время одной из поездок в Америку. Цибульская рассказала, что в лифте красивой многоэтажки на Манхэттене она занялась сексом со своим бойфрендом, который ныне является ее любимым мужем. 

Виталий Козловский, Оля Цибульская и Дима Каднай / instagram.com/cybulskaya

Мы тогда жили в красивой многоэтажке на Манхэттене. И тогда мой еще бойфренд, а теперь мой husband, бегал в Централ Парк и взял меня с собой на пробежку, – рассказывает звезда. – И я рассказала ему о своей эротической фантазии и она сбылась.

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Этот процесс дался Ольге довольно волнительно. Пара долго каталась между этажами, но все-таки решилась на интим. Несмотря на опасения, Цибульская призналась, что ей даже удалось испытать оргазм.

Напомним,

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