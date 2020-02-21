Оля Цибульская рассказала про свой опыт секса в лифте многоэтажки
Певица стала гостьей шоу «Ночь в баре», где ее компаньонами были Дмитрий Каднай и Виталий Козловский.
Оля призналась, что несколько лет назад у нее была интимная мечта, которая стала реальностью во время одной из поездок в Америку. Цибульская рассказала, что в лифте красивой многоэтажки на Манхэттене она занялась сексом со своим бойфрендом, который ныне является ее любимым мужем.
Мы тогда жили в красивой многоэтажке на Манхэттене. И тогда мой еще бойфренд, а теперь мой husband, бегал в Централ Парк и взял меня с собой на пробежку, – рассказывает звезда. – И я рассказала ему о своей эротической фантазии и она сбылась.
Напомним,