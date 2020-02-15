Олю Цибульскую незнакомец пытался украсть прямо из магазина: приставал, хватал за руки
15 февраля 2020 08:00
Певица Оля Цибульская
instagram.com/cybulskaya
Отдых в Турции не предвещал никакой опасности для Оли Цибульской. Но все пошло не по плану. В программе «Зірковий шлях» на канале «Украина» артистка рассказала, как ее едва не украли в гарем.
Оля Цибульская отправилась в жаркую страну вместе с мужем, поэтому никто из местных жителей к ней не приставал. Все видели, что она с любимым мужчиной. Но однажды, пока муж спал, Оля решила пройтись по магазинам. Однако вскоре певица заметила, что ее стал преследовать какой-то мужчина.Оказалось, что незнакомец хотел украсть певицу для турецкого гарема.
Где-то в третьем или четвертом магазине я заметила, что за мной идет человек, – рассказала певица «Зірковому шляху». – В одной из лавок он начал ко мне приставать, хватать меня за руки, тащить из магазина. Я визжала, выбежал хозяин этого магазина, прогнал его на их языке.
Певица Оля Цибульская / instagram.com/cybulskaya
Но все же помнят, что Роксолана сделала султану, так что не играйте с нашими девушками,– поделилась певица.
Напомним,