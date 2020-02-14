Оля Цибульская поделилась секретом соблазнения мужчин всего в 5 шагов
Певица презентовала саундтрек ко всем девичникам.
Цибульская решила презентовать трек именно в День Святого Валентина, чтобы все девочки, которые проводят этот вечер без пары отпустили себя, заметили мужское внимание вокруг и кайфовали от него.
Не бывает нелюбимых мужчин – бывает мало просекко,– игриво комментирует Цибульская и «сдает» собственные секреты обольщения всем поклонницам, которые пока не добились внимания от объекта своего воздыхания:
- Купи ту вещь, в которой будешь чувствовать себя дико сексуальной – «туфлі від Гуччі», «сукню з Мілану», кружевное белье или алую помаду – решаешь ты. О деньгах не думай, это инвестиции.
- Надень то, что снять будет невозможно – любимый аромат, который сведет его с ума. Я долго искала такой, поэтому создала сама.
- Примерь несколько самых откровенных луков, сфотографируй себя в зеркале и отправь Ему с вопросом «Помоги! Что надеть на свидание?»
- Позвони первой подруге, которая пришла в голову и объясни, что вам срочно пора танцевать.
- Не считай выпитые бокалы просекко. Ночью позвони ему с просьбой «Забери мене, boy!». Не уточняй куда.