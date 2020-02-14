Оля Цибульская поделилась секретом соблазнения мужчин всего в 5 шагов

14 февраля 2020 16:00 Юлия Крутиева
Оля Цибульская поделилась секретом соблазнения мужчин всего в 5 шагов
Певиц Оля Цибульская
пресс-служба

Певица презентовала саундтрек ко всем девичникам.

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Новая песня Оли Цибульской «Prosecco» – это лайфхак для каждой, которой надоело быть хорошей девочкой и ждать первого шага от любимого. Игристое в бокале – игры по твоим правилам.

Цибульская решила презентовать трек именно в День Святого Валентина, чтобы все девочки, которые проводят этот вечер без пары отпустили себя, заметили мужское внимание вокруг и кайфовали от него.

Певиц Оля Цибульская / пресс-служба
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Автором музыки и слов вновь стала сама Оля. Певица из личного опыта знает – чтобы признаться мужчине в самых откровенных желаниях и наконец перевести отношения на другой уровень обычно достаточно вечера пятницы, компании подруг и бутылки просекко.

Не бывает нелюбимых мужчин – бывает мало просекко,
– игриво комментирует Цибульская и «сдает» собственные секреты обольщения всем поклонницам, которые пока не добились внимания от объекта своего воздыхания: 

  1. Купи ту вещь, в которой будешь чувствовать себя дико сексуальной – «туфлі від Гуччі», «сукню з Мілану», кружевное белье или алую помаду – решаешь ты. О деньгах не думай, это инвестиции.
  2. Надень то, что снять будет невозможно – любимый аромат, который сведет его с ума. Я долго искала такой, поэтому создала сама.
  3. Примерь несколько самых откровенных луков, сфотографируй себя в зеркале и отправь Ему с вопросом «Помоги! Что надеть на свидание?»
  4. Позвони первой подруге, которая пришла в голову и объясни, что вам срочно пора танцевать. 
  5. Не считай выпитые бокалы просекко. Ночью позвони ему с просьбой «Забери мене, boy!». Не уточняй куда.

Напомним, 

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