Оля Цибульская показала пикантный кадр в постели: сон для слабаков
Исполнительница продолжает удивлять фолловеров смелыми фото.
В своем Instagram артистка опубликовала кадр, где засветила свои самые сексуальные части тела. Девушка позирует на кровати в изумрудном атласном платье, которое дополняют сережки в тон. Наряд обнажает ее бедро и плечи, тем самым подчеркивая аппетитные формы. Она пронзительно смотрит в камеру, излучая элегантность и сексуальность.
Якби ти міг керувати своїми снами, то з ким би хотів там зустрітися? Сьогодні прочитала, що чоловікам частіше сняться інші чоловіки. А от жінкам порівну обидві статі. Кажуть, краще недоспати, аніж переспати. Я от переконана, що, як і в будь-чому іншому ‒ головне не де, а з ким,‒ так подписала смелый снимок знаменитость, оставив хештеги «сон для слабаков» и «сладкие мечты».
Напомним,
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