Оля Цибульская показала пикантный кадр в постели: сон для слабаков

22 декабря 2019 17:00 Катерина Даниленко
Оля Цибульская показала пикантный кадр в постели: сон для слабаков
Певица Оля Цибульская
социальная сеть Instagram

Исполнительница продолжает удивлять фолловеров смелыми фото.

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Певица и телеведущая Оля Цибульская часто откровенничает с подписчиками на самые интимные темы, а изредка даже публикует свои провокационные снимки. Так случилось и в этот раз.

В своем Instagram артистка опубликовала кадр, где засветила свои самые сексуальные части тела. Девушка позирует на кровати в изумрудном атласном платье, которое дополняют сережки в тон. Наряд обнажает ее бедро и плечи, тем самым подчеркивая аппетитные формы. Она пронзительно смотрит в камеру, излучая элегантность и сексуальность.

Якби ти міг керувати своїми снами, то з ким би хотів там зустрітися? Сьогодні прочитала, що чоловікам частіше сняться інші чоловіки. А от жінкам порівну обидві статі. Кажуть, краще недоспати, аніж переспати. Я от переконана, що, як і в будь-чому іншому ‒ головне не де, а з ким,
‒ так подписала смелый снимок знаменитость, оставив хештеги «сон для слабаков» и «сладкие мечты».

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Такой горячий кадр не оставил равнодушным никого. Поклонники восхищаются внешним видом и фигурой звезды. Многие утверждают, что она является примером для подражания, мотивируя следить за своим телом.

Напомним,

Певица Оля Цибульская / социальная сеть Instagram
 

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