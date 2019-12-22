Любовь Успенская избавилась от нежелательной беременности у цыганки: аборт в 16
Известная певица Любовь Успенская шокировала откровенным признанием.
Артистка была вынуждена пойти на такой шаг тайком от родителей. Аборт ей делала цыганка, которую нашел ее молодой человек.
Это был ужас. Во-первых, мне 16 лет. Если бы у меня дома узнали… У меня не те родители были, которые бы меня поняли и помогли. Я бы, конечно, по-другому поступила, если бы такое с моей дочерью случилось. Мы не могли в больницу пойти, потому что мне 16 лет. И нашли этого врача,‒ рассказывает Любовь.
Аборт ей сделали без наркоза. Цыганка запугала юную девушку, приказав не издавать ни единого звука.
Она сказала: «Если ты пикнешь ‒ встала, ушла со стола». Мне еще без наркоза делали. И я лежала, губы свои все искусала, но я не пикнула. Она сказала, что еще такой девочки не встречала,‒ вспоминает Успенская.
На этом весь ужас не закончился. Через два часа Любовь отправилась на работу в местный ресторан, где выступала по вечерам. Там у нее началось кровотечение:
И потом я встала еще через два часа и поехала в «Жокей», где работала. В таком состоянии взяла стойку, она 20 кг весила и переставила. И все, началось кровотечение, температура, меня знобило. Я думала, что конец, что никогда не смогу рожать.
Не жалею, потому что я бы испортила жизнь родным. Я бы ничего не смогла делать, потому что ребенок ‒ это все, руки связаны. Это была бы трагедия,‒ добавила певица.
Напомним,