Любовь Успенская избавилась от нежелательной беременности у цыганки: аборт в 16

22 декабря 2019 12:00 Катерина Даниленко
Любовь Успенская избавилась от нежелательной беременности у цыганки: аборт в 16
Певица Любовь Успенская
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Известная певица Любовь Успенская шокировала откровенным признанием.

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В недавнем интервью знаменитость рассказала, за какой поступок своей молодости сейчас расплачивается. В возрасте 16 лет исполнительница сделала аборт.

Артистка была вынуждена пойти на такой шаг тайком от родителей. Аборт ей делала цыганка, которую нашел ее молодой человек.

Это был ужас. Во-первых, мне 16 лет. Если бы у меня дома узнали… У меня не те родители были, которые бы меня поняли и помогли. Я бы, конечно, по-другому поступила, если бы такое с моей дочерью случилось. Мы не могли в больницу пойти, потому что мне 16 лет. И нашли этого врача,
‒ рассказывает Любовь.

Аборт ей сделали без наркоза. Цыганка запугала юную девушку, приказав не издавать ни единого звука.

Она сказала: «Если ты пикнешь ‒ встала, ушла со стола». Мне еще без наркоза делали. И я лежала, губы свои все искусала, но я не пикнула. Она сказала, что еще такой девочки не встречала,
‒ вспоминает Успенская.

На этом весь ужас не закончился. Через два часа Любовь отправилась на работу в местный ресторан, где выступала по вечерам. Там у нее началось кровотечение:

И потом я встала еще через два часа и поехала в «Жокей», где работала. В таком состоянии взяла стойку, она 20 кг весила и переставила. И все, началось кровотечение, температура, меня знобило. Я думала, что конец, что никогда не смогу рожать.

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Сейчас звезда не жалеет о том, что избавилась от нежелательной беременности. Она уверена, что в те времена это было единственное правильное решение.

Не жалею, потому что я бы испортила жизнь родным. Я бы ничего не смогла делать, потому что ребенок ‒ это все, руки связаны. Это была бы трагедия,
‒ добавила певица.

Напомним,

 

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