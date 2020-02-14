Майли Сайрус оголила грудь во время публичного выхода: фото взорвало Сеть

На светских выходах со знаменитостями часто случаются курьезные ситуации.

Вот и певицу Майли Сайрус подвел ее откровенный наряд. А произошло это перед показом дизайнерской коллекции Marc Jacobs в рамках закрытия Недели моды в Нью-Йорке.

27-летняя звезда решила не заморачиваться с нижним бельем, и на мероприятие надела топ без бюстгальтера. Во время прохода по красной дорожке, как раз перед сотнями фотографов, топ сдвинулся и оголил грудь Майли (оригинал фото – ниже по прямой ссылке).

Майли Сайрус оголила грудь / instagram.com/mileycyrus

Сайрус такое фото решила опубликовать на своей странице в Инстаграм, однако предупредила фолловеров, что скоро этот снимок может быть удален.

Листайте вправо. Только быстро. Instagram скоро точно удалит этот пост,

– с юмором подписала кадры певица.

Стоит отметить, что публикация буквально взорвала Сеть. За несколько часов фотография собрала более 2 млн лайков.

Напомним,