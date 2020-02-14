Майли Сайрус оголила грудь во время публичного выхода: фото взорвало Сеть

14 февраля 2020 00:05 Юлия Крутиева
Майли Сайрус оголила грудь во время публичного выхода: фото взорвало Сеть
Певица Майли Сайрус
Fotobank / GettyImages

На светских выходах со знаменитостями часто случаются курьезные ситуации.

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Вот и певицу Майли Сайрус подвел ее откровенный наряд. А произошло это перед показом дизайнерской коллекции Marc Jacobs в рамках закрытия Недели моды в Нью-Йорке. 

27-летняя звезда решила не заморачиваться с нижним бельем, и на мероприятие надела топ без бюстгальтера. Во время прохода по красной дорожке, как раз перед сотнями фотографов, топ сдвинулся и оголил грудь Майли (оригинал фото – ниже по прямой ссылке). 

Майли Сайрус оголила грудь / instagram.com/mileycyrus
Сайрус такое фото решила опубликовать на своей странице в Инстаграм, однако предупредила фолловеров, что скоро этот снимок может быть удален.

Листайте вправо. Только быстро. Instagram скоро точно удалит этот пост,
– с юмором подписала кадры певица.

Стоит отметить, что публикация буквально взорвала Сеть. За несколько часов фотография собрала более 2 млн лайков.

Напомним,

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