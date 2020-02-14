Жена Дяди Жоры едва не умерла во время отдыха

Юморист ошеломил неожиданным признанием о своей семье.

Больше двух лет назад Вадим Мичковский, более известен как Дядя Жора , стал многодетным отцом. Супруга юмориста Наталья родила третьего ребенка – дочь, которую пара назвала Аминой.

Но, как оказалось, на очередное пополнение в семье ведущий и блогер-диетолог долго не решались. На протяжении десяти последних лет им пришлось бороться с недугом Натальи.

Дядя Жора с семьей / instagram.com/dyadya_jora

Во время отдыха за границей Наталье внезапно стало плохо. Женщину госпитализировали в больницу. В результате обследования у нее обнаружили врожденный порок сердца.

При том, что супруга Дяди Жоры нуждалась в срочной операции, никто из врачей не хотел браться за такое рискованное хирургическое вмешательство.

В первую очередь, она испугалась, я помню эту истерику, – вспоминает Дядя Жора. – Сначала этот звонок, после того как она вышла от врача и мы еще долго говорили и успокаивали. Но у нее была четкая позиция, что надо делать операцию.

Дядя Жора с семьей / instagram.com/dyadya_jora

К счастью, Вадиму удалось найти хороших специалистов, которые согласились провести операцию и спасти его жену. После этого Наталье удалось забеременеть в третий раз и подарить миру прекрасную девочку.

Напомним,