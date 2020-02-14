Від пацанки до панянки-4: участницы проекта разнесли музей в Киеве
Знакомство первой семерки участников реалити Нового канала «Від пацанки до панянки» закончилось разгромом музея под открытым небом.
Но «пацанкам» до музея и экспонатов не было никакого дела – не все из них даже знали о существовании этого места. Поэтому вместо экскурсии будущие ученицы Школы леди выбрали развлечения «получше» – пьянство и дебош.
Я сначала подумала, что это музей какого-то Петрова, – говорит 18-летняя «пацанка» Катя «Канарейка» Устинова. – Уже потом узнала, что это «Пирогово». В общем, я мало что помню из того дня, потому что была очень пьяной. Припоминаю только, как увидела старые дома и подумала, что нас привезли туда делать ремонт.
Канарейка (прозвище Кати – прим. ред.) Захотела отнять у какой-то бабки телефон, – рассказывает Сабина. – Так что бегала за ней по музею и божилась побить, если та не отдаст добровольно (смеется).
Громить все начала Вика («Синяк» Кошутина – прим. ред.), – вспоминает Сабина Шейко. – Она мерила одежду, которая там лежала, а потом принялась бить горшки. А вообще, не помню, почему мы начали все крушить. Видимо, настроение было классное. На память о музее я украла деревянную ложку, сунула в штаны, чтобы не увидели.Напомним,