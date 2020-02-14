Від пацанки до панянки-4: участницы проекта разнесли музей в Киеве

14 февраля 2020 18:00 Юлия Крутиева
Від пацанки до панянки-4: участницы проекта разнесли музей в Киеве
Участница проекта «Від пацанки до панянки-4»
пресс-служба Нового канала

Знакомство первой семерки участников реалити Нового канала «Від пацанки до панянки» закончилось разгромом музея под открытым небом.

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На месте бывшего села Пирогов сегодня находится музей, экспозиции которого воспроизводят жизнь и быт украинцев из разных регионов страны в разные времена. Именно там впервые встретилась часть «пацанок» (команда проекта «Від пацанки до панянки-4» решила разделить девушек, чтобы избежать трэша, но безуспешно). 

Но «пацанкам» до музея и экспонатов не было никакого дела – не все из них даже знали о существовании этого места. Поэтому вместо экскурсии будущие ученицы Школы леди выбрали развлечения «получше» – пьянство и дебош.

Я сначала подумала, что это музей какого-то Петрова, – говорит 18-летняя «пацанка» Катя «Канарейка» Устинова. – Уже потом узнала, что это «Пирогово». В общем, я мало что помню из того дня, потому что была очень пьяной. Припоминаю только, как увидела старые дома и подумала, что нас привезли туда делать ремонт.

Участница проекта «Від пацанки до панянки-4» / пресс-служба Нового канала
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А вот еще одна участница реалити, 20-летняя Сабина Шейко, хорошо помнит, как Катя бегала за женщиной с обещанием ее побить.

Канарейка (прозвище Кати – прим. ред.) Захотела отнять у какой-то бабки телефон, – рассказывает Сабина. – Так что бегала за ней по музею и божилась побить, если та не отдаст добровольно (смеется).

Погром на проекте «Від пацанки до панянки-4» / пресс-служба Нового канала
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Сначала девушки выясняли отношения с другими и между собой, а потом принялись громить экспонаты музея.

Громить все начала Вика («Синяк» Кошутина – прим. ред.), – вспоминает Сабина Шейко. – Она мерила одежду, которая там лежала, а потом принялась бить горшки. А вообще, не помню, почему мы начали все крушить. Видимо, настроение было классное. На память о музее я украла деревянную ложку, сунула в штаны, чтобы не увидели.
Напомним, 

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