Олегу Кензову на День влюбленных подарили машину

Эксклюзив 14 февраля 2020 10:45 Юлия Крутиева
Олегу Кензову на День влюбленных подарили машину
Ведущий Олег Кензов
пресс-служба Нового канала

Ведущий проекта Нового канала «Кохання на виживання» рассказал, какие презенты любит дарить и получать.

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Влюбленные ждут 14 февраля с нетерпением. Ведь это лишний повод напомнить второй половинке о своих чувствах. 

Ничто человеческое звездам не чуждо. Они любят подарки так же, как и все. Олег Кензов – не исключение. 

Если честно, то я больше люблю не получать презенты, а дарить, – откровенничает ведущий. – Те эмоции, которые твои близкие испытывают, разворачивая обертку и видя подарок, не передать словами. Как-то презентовал своей девушке на 14 февраля лыжную экипировку. Не совсем романтичный подарок в классическом понимании, зато очень пригодился, когда мы вскоре поехали отдыхать в Буковель.

Ведущий Олег Кензов / пресс-служба Нового канала
Однажды по стечению обстоятельств на День святого Валентина Олег презентовал подарок и себе. Ведущий Нового канала давно мечтал поменять машину, но долго не решался на этот шаг. 

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Когда же звезды сошлись, и он оформил долгожданную покупку, в документах заметил дату – 14 февраля. Теперь шутит, что пока лучший подарок на День влюбленных сделал себе сам. 

Как по мне, День влюбленных – это больше коммерческий праздник, – говорит Олег Кензов. – Для того чтобы подарить или сделать что-то приятное близким, повод или специальная дата не нужны. Достаточно желания и хорошего настроения.

Ведущий Нового канала рекомендует напоминать второй половинке о своих чувствах каждый день, а не когда «советует» календарь. 

Напомним, 

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