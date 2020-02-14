Олегу Кензову на День влюбленных подарили машину

Ведущий проекта Нового канала «Кохання на виживання» рассказал, какие презенты любит дарить и получать.

Влюбленные ждут 14 февраля с нетерпением. Ведь это лишний повод напомнить второй половинке о своих чувствах.

Ничто человеческое звездам не чуждо. Они любят подарки так же, как и все. Олег Кензов – не исключение.

Если честно, то я больше люблю не получать презенты, а дарить, – откровенничает ведущий. – Те эмоции, которые твои близкие испытывают, разворачивая обертку и видя подарок, не передать словами. Как-то презентовал своей девушке на 14 февраля лыжную экипировку. Не совсем романтичный подарок в классическом понимании, зато очень пригодился, когда мы вскоре поехали отдыхать в Буковель.

Ведущий Олег Кензов / пресс-служба Нового канала

Однажды по стечению обстоятельств на День святого Валентина Олег презентовал подарок и себе. Ведущий Нового канала давно мечтал поменять машину, но долго не решался на этот шаг.

Когда же звезды сошлись, и он оформил долгожданную покупку, в документах заметил дату – 14 февраля. Теперь шутит, что пока лучший подарок на День влюбленных сделал себе сам.

Как по мне, День влюбленных – это больше коммерческий праздник, – говорит Олег Кензов. – Для того чтобы подарить или сделать что-то приятное близким, повод или специальная дата не нужны. Достаточно желания и хорошего настроения.

Ведущий Нового канала рекомендует напоминать второй половинке о своих чувствах каждый день, а не когда «советует» календарь.

Напомним,