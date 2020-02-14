Олегу Кензову на День влюбленных подарили машину
Ведущий проекта Нового канала «Кохання на виживання» рассказал, какие презенты любит дарить и получать.
Ничто человеческое звездам не чуждо. Они любят подарки так же, как и все. Олег Кензов – не исключение.
Если честно, то я больше люблю не получать презенты, а дарить, – откровенничает ведущий. – Те эмоции, которые твои близкие испытывают, разворачивая обертку и видя подарок, не передать словами. Как-то презентовал своей девушке на 14 февраля лыжную экипировку. Не совсем романтичный подарок в классическом понимании, зато очень пригодился, когда мы вскоре поехали отдыхать в Буковель.
Как по мне, День влюбленных – это больше коммерческий праздник, – говорит Олег Кензов. – Для того чтобы подарить или сделать что-то приятное близким, повод или специальная дата не нужны. Достаточно желания и хорошего настроения.
Ведущий Нового канала рекомендует напоминать второй половинке о своих чувствах каждый день, а не когда «советует» календарь.
Напомним,