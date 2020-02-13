Серж Куницын рассказал, как удивить любимого человека в День святого Валентина

Ведущий шоу «Оттак Мастак» на канале НЛО TV Серж Куницын по-своему относится ко Дню влюбленных.

Он не прочь устраивать романтические сюрпризы, но призывает влюбленных делать это чаще, чем раз в год! Серж Куницын рассказал о самом запоминающемся Дне святого Валентина и посоветовал, чем заняться 14 февраля людям без пары.

Серж, как ты относишься к празднованию Дня святого Валентина и самому празднику?

Позитивно, так как это прекрасная возможность уделить внимание тем, кого мы любим. Конечно, это надо делать не только на праздники, а каждый день – как это делаю я. Но многие люди из-за проблем, суеты на работе, плохого самочувствия часто забывают проявлять нежность. Как следствие, огромные статистические показатели разводов в Украине.

Как в вашей семье отмечается День влюбленных?

Всегда по-разному, чтобы было интересней! Как таковых традиций и правил нет. Мы исходим из желаний в данный период года – чаше всего это связанно с отдыхом. Можем провести день где-то в СПА-салоне с массажами и прочим.

Ведущий Серж Куницын с женой / пресс-служба

Тут можно было бы сказать, что главное – не подарок, а внимание. Но боюсь, девушки такого не оценят. По части подарков нужно постараться удивить. Сейчас существует масса сервисов, которые дарят впечатления – вот я сторонник таких подарков.

Помнишь свой самый незабываемый День влюбленных?

Помню, но подробностей всех не расскажу, конечно. А если вкратце: в тот день я был на съёмках, и попал домой только поздно вечером в компании сотрудников (мне показалось, что провести остаток вечера в шумной компании – хорошая идея). Но такой сюрприз, мягко говоря, не понравился моей жене. Но так бывает – зато теперь я вспоминаю и понимаю, что таких подарков лучше избегать.

Что делать 14 февраля людям без пары, чтобы не грустить?

Людям без пары стоит провести этот день где-то в городе с друзьями, насладиться атмосферой праздника, общением. Да и просто порадоваться за тех, кто в отношениях. Порой, наблюдая, как люди в паре друг другу надоели (но стараются делать вид, что им хорошо) – порадоваться, что ты свободен, и можешь делать все, что хочешь!

Ведущий Серж Куницын с супругой / пресс-служба

Лучший способ порадовать своего любимого человека в День влюбленных – это…

Делать все искренне и с улыбкой! Что бы там не было заготовлено.

Если честно, то нет. Потому что признаваться надо тогда, когда ты это понял и осознал. Зачем тянуть? Да и многие девушки как раз на это рассчитывают, поэтому эффект не тот.

Как проведешь День святого Валентина в этом году?

Вероятнее всего буду на сьемках шоу «Оттак Мастак». У нас новый формат и много интересного! Но после съемок, думаю, стоит устроить жене сюрприз. Какой, пока не придумал.