Актер сериала «Швидка» Илья Прокопив рассказал, что подарить мужчине на День влюбленных

День святого Валентина на носу! Если вы девушка, и до сих пор не определились с подарком для избранника, – вам помогут мужские советы! Ведь кто, как не мужчины, лучше знают, что и как стоит дарить им на 14 февраля?

Актер сериала «Швидка» на канале НЛО TV Илья Прокопив составил свой ТОП-5 вариантов мужских подарков ко Дню влюбленных.

Подарок №1

Первый подарок для мужчины на 14 февраля – это женщина. Это лучший из подарков, который может быть и желателен к этому дню. Иначе он просто будет обычным днём.

Подарок №2

Помните, что мужчины всегда остаются детьми и радиоуправляемый вертолётик или самолётик никогда не потеряет свою актуальность.

Подарок №3

Купите или хотя бы снимите в аренду гараж. Даже, если у мужчины нет машины, поверьте – гараж лишним не будет и в этом случае. Там всегда будет чем заняться.

Еще один вариант (как альтернатива). У каждого мужчины есть какое-то хобби. Моё хобби – рыбалка. Поэтому я всегда буду рад, как ребёнок, любой рыболовной штуке. Например, лодка с мотором и эхолот.

Подарок №4

Четвёртый всегда должен удивлять. В идеале – это когда ваша женщина говорит: «Давай купим тебе новый iPhone, а я заберу твой старый». Четвёртый всегда должен удивлять.

Подарок №5

Этот должен быть наповал. Подарите ему то, чего он боится. Прыжок с парашютом, змею, заберите права, покажите фотографию бывшей. Ну, в общем, ищите, ищите и ещё раз ищите его страх.

P.S. Мужчины. Аккуратно думайте о подарках, потому что женщина их все равно купит за ваши деньги. Всем любви и хорошего праздника!

Напомним,