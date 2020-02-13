Актер сериала «Швидка» Илья Прокопив рассказал, что подарить мужчине на День влюбленных
День святого Валентина на носу! Если вы девушка, и до сих пор не определились с подарком для избранника, – вам помогут мужские советы! Ведь кто, как не мужчины, лучше знают, что и как стоит дарить им на 14 февраля?
Актер сериала «Швидка» на канале НЛО TV Илья Прокопив составил свой ТОП-5 вариантов мужских подарков ко Дню влюбленных.
Подарок №1
Первый подарок для мужчины на 14 февраля – это женщина. Это лучший из подарков, который может быть и желателен к этому дню. Иначе он просто будет обычным днём.
Подарок №2
Помните, что мужчины всегда остаются детьми и радиоуправляемый вертолётик или самолётик никогда не потеряет свою актуальность.
Подарок №3
Еще один вариант (как альтернатива). У каждого мужчины есть какое-то хобби. Моё хобби – рыбалка. Поэтому я всегда буду рад, как ребёнок, любой рыболовной штуке. Например, лодка с мотором и эхолот.
Подарок №4
Четвёртый всегда должен удивлять. В идеале – это когда ваша женщина говорит: «Давай купим тебе новый iPhone, а я заберу твой старый». Четвёртый всегда должен удивлять.
Подарок №5
P.S. Мужчины. Аккуратно думайте о подарках, потому что женщина их все равно купит за ваши деньги. Всем любви и хорошего праздника!
Напомним,