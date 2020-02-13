Десерт «Красный бархат» ко Дню влюбленных от Юлии Панковой (рецепт)
Уже завтра, 14 февраля, самый романтичный праздник года – День святого Валентина. Мы уверены, что кондитерский шедевр «Красный бархат» от ведущей «Ревизора» станет ярким дополнением для празднования.
День всех влюбленных мы будем праздновать дома, – рассказывает Юля. – Устроим романтический ужин и будем наслаждаться нашей любовью. А еще – лакомиться моим десертом «Красный бархат». Он будет ярко-красного цвета снаружи, а внутри скрывать шоколад. Его вкус – это безусловный шедевр.
Ингредиенты для теста
- 65 г – пшеничной муки
- 49 г – миндальной муки
- 10 г – какао
- 190 г – яиц
- 90 г – желтков
- 115 г – белков
- 165 г – сахара
- 35 г – красного пищевого красителя
Ингредиенты для крема
- 100 г – сливочного масла (82,5%)
- 200 г – сахарной пудры
- 300 г – сливочного сыра
- 1 ст. л. – экстракта ванили
Приготовление
1. В глубокой посуде смешайте сухие ингредиенты: пшеничную муку, миндальную муку, какао.
2. Отдельно смешайте белки и 35 г сахара и начните взбивать миксером, постепенно повышая скорость. Масса должна держать форму.
4. Затем частями просейте сюда все сухие ингредиенты. И перемешайте их осторожно лопаткой, следите, чтобы они не остались на дне. Сюда же добавьте предварительно смешанную массу из белков и сахара. Все тщательно перемешайте.
5. Следующий этап: постелите на противень пергамент и выложите примерно половину теста. Распределите его по всей поверхности. Толщина теста должна составлять 5-6 мм. При выпечке увеличится до 6-7 мм. Ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекаем 10-12 минут. Когда корж будет готов, перенесите его на стол и накройте пищевой пленкой. Опять постелите пергамент и испеките второй корж.
Приготовление крема
1. 100 г холодного масла порежьте на кубики 5-9 мм и добавьте к нему 100 г сахарной пудры. Взбейте это все до однородной массы пасты. Сюда же добавьте ванилин и 300 г сыра. Доведите всю массу до однородности.
2. Когда оба коржа остынут, переверните их. Осторожно отделите пергамент. Далее распределите половину крема на один корж, а другую часть на другой. Слой крема должен быть 3-4 мм. Затем каждый корж разделите ножом на четыре узкие полоски. Возьмите любую цилиндрическую форму диаметром 6-7 см. Оберните ее пергаментом. Одну полоску лепешки оберните вокруг формы.
3. Оборачивайте стороной без крема. Должен сформироваться рулет. Достаньте форму и поставьте десерт в холодильник. Подавайте торт на белом блюде. Украсить можно тертым белым шоколадом.
«Красный бархат» готов! Здесь все о любви и страсти: яркий цвет, необычная форма и небольшой секрет, помните – шоколадное послевкусие,– интригует ведущая Нового канала.