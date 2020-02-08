Любимые коктейли Юлии Панковой, Елены-Кристины Лебедь и Олега Кензова (рецепты)

8 февраля 2020 12:30 Юлия Крутиева
Любимые коктейли Юлии Панковой, Елены-Кристины Лебедь и Олега Кензова (рецепты)
Любимые коктейли Юлии Панковой и Елены-Кристины Лебедь (рецепты)
пресс-служба Нового канала

Чтобы стать профессиональным барменом, нужно много времени и усилий. А еще надо приобрести инструменты для приготовления коктейлей: шейкер, миксер, формы для льда, стакан для смешивания и барные украшения.

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Но мы вместе с ведущими Нового канала составили список доступных коктейлей, которые можно сделать дома самостоятельно. Для этого вам хватит шейкера. Ведь залог вкусного напитка – в качественных ингредиентах.

Коктейль бодрящий от Юлий Панковой

Ведущая программы «Ревизор Х», кулинар Юлия Панкова признается, что иногда балует себя дома коктейлями. Готовит только глинтвейн или «базиликовую красоту».

Люблю микс вкусов кокоса и базилика, – говорит Юля. – А еще – сочетание сока ананаса, лимона и лайма – хорошо освежают. Поэтому обычно готовлю коктейль «базиликовая красота» утром. Рецепт очень простой.

Ингредиенты

  • Лимонный сок – 1 часть
  • Ананасовый сок – 3 части
  • Кокосовый сироп – ½ части
  • Сок лайма – 1/3 части
  • Базилик – 1-2 листочка
  • Пасифлора – половинка

Приготовление

1. Все ингредиенты разомните вилкой в шейкере.

2. Закройте шейкер и потрясите его.

3. Затем процедите напиток в бокал для коктейля.

Алкогольные коктейли пью редко, – рассказывает ведущая. – Знаю в Киеве несколько баров, в которых работают бармены – победители различных профильных конкурсов. Люблю их авторские напитки, в которых они сочетают необычные вкусы.

Безалкогольная «Пина колада» от Елены-Кристины Лебедь

Во время отпуска любит пробовать коктейли и ведущая программы «Аферисты в сетях» Елена-Кристина Лебедь.

Нравятся напитки с оригинальной подачей, а не просто в бокале, – говорит ведущая. – Идеально, если коктейль в половинке свежего ананаса или кокоса. Чаще всего так готовят «Пина коладу».

Ингредиенты

  • Ананасовый фреш – 90 мл 
  • Кокосовое молоко – 30 мл.
  • Ананас – 1 долька 

Приготовление

Фреш и молоко смешать в шейкере. Напиток перелить в емкость и украсить кусочком ананаса. И все готово!

Самое главное, чтобы в каждом коктейле была соломинка, – говорит девушка. – Ведь на губах помада.

Спортивный коктейль от Олега Кензова

Чтобы заветные кубики не исчезли с пресса ведущего «Кохання на виживання» Олега Кензова, он не только тренируется, но и выпивает.

Сразу после тренажерного зала пью протеиновый коктейль, – рассказывает Олег. – Ведь для роста мышц необходимо много белка. Ежедневно есть только курицу, рыбу и яйца – недостаточно. Поэтому я употребляю спортивный напиток. Его рецепт прост.

Ингредиенты

  • Теплое молоко – 300 мл. 
  • Белковый порошок – 3 ст. ложки (приобрести его можно в любом магазине спортивного питания)

Приготовление

Взбить в шейкере молоко и протеин. Готово!

Напомним,

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