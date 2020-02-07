Эксы: как сейчас живут бывшие участники реалити – свадьбы, пополнения, расставания

Третьему сезону реалити «Эксы» – быть. И сейчас Новый канал – в поиске новых пар участников, которым никак не удается разобраться в своих отношениях самостоятельно.

А пока в разгаре кастинги реалити «Эксы-3», давайте узнаем, какие сегодня отношения у «эксов» предыдущих двух сезонов.

У «эксов» – пополнение

Счастливы вместе и воспитывают дочь – так сложилась жизнь у участников первого сезона Марго и Димы. Пара пришла на проект с рядом проблем: девушка упрекала, что парень мало зарабатывает, а он подозревал ее в отношениях с еще одним партнером. На проекте Марго и Диме удалось простить взаимные обиды и начать все с чистого листа – сейчас они счастливо женаты и скоро будут праздновать первый год дочери Амелии.

Те, кто смотрел «Эксы», знают, что мы с Димой отнюдь не идеальная пара, и у нас не всегда все было хорошо, – признается Марго. – С появлением Амелии я старалась, чтобы наши отношения не ухудшились. Ведь говорят, что ребенок углубляет ситуацию. Но я с этим не соглашусь! Безусловно, это новая ступень в жизни. Мир женщины первое время сосредоточивается на ребенке, и не все мужчины готовы с этим мириться. Но нам с Димой удалось этого избежать.

Ох, эта свадьба

«Изменил раз – изменит и второй», – говорили участники второго сезона «Эксов» Оксане. Но девушка пришла на проект и попыталась разобраться в их со Стасом отношениях. Сейчас они женаты, а расписалась пара на съемке финального эпизода второго сезона. Стас сделал любимой сюрприз и подговорил всю команду, включая ведущих Александра Педана и Наталью Ежову. Последние стали свидетелями на импровизированной свадьбе пары.

Эксы: как сейчас живут бывшие участники реалити / пресс-служба Нового канала

Я верю Стасу, и пусть это будет моей личной ошибкой, – говорит Оксана. – Я верю в силу любви. Любите, заблуждайтесь, и если вы счастливы сегодня, то будьте, потому что завтра может не наступить! Не тратьте время на ссоры и не забывайте говорить о любви. Жизнь непредсказуема, никто не знает, сколько вам отведено быть вместе.

Счастливые даже не вместе

Эксы: как сейчас живут бывшие участники реалити / пресс-служба Нового канала

Проект не ставил целью помирить или поженить всех участников. «Эксы» – о здоровых отношениях. И часто после реалити пары, осознав, насколько разные, расходились. Так сделали, к примеру, финалисты второго сезона Лея и Виталик и Катя с Владом. Но от этого менее счастливыми они не стали – наоборот, некоторые участники уже начали новые отношения.

Так иногда бывает, – говорит Катя из второго сезона. – Наши жизненные цели, принципы и приоритеты сильно отличаются. И меняя их, мы бы потеряли себя. Скажу одно – не бойтесь разойтись, не держитесь за человека до последнего и никогда не унижайтесь. В первую очередь любите себя.

Творческий тандем

Эксы: как сейчас живут бывшие участники реалити / пресс-служба Нового канала

Похвастаться участники «Эксов» могут и карьерными успехами – после проекта финалисты первого сезона Саша и Женя начали активно работать не только над отношениями, но и над развитием своего музыкального дуэта. А пришла пара на реалити из-за самовлюбленности парня и ревности девушки. Женя обвиняла Сашу в любви не к ней, а к самому себе. После похудения тот слишком много времени уделял собственной внешности. И у него появились поклонницы, что очень раздражало девушку. Сейчас у «эксов» все наладилось – они нашли взаимопонимание и развиваются в музыкальном направлении: записывают песни и снимают клипы.

Прежде чем мы начали смотреть в одну сторону, нам пришлось пройти множество испытаний, – говорит Женя. – Пережить месяцы притирки и выдержать много конфликтов. Это не была любовь с первого взгляда, скорее, это были колебания между чувствами, эмоциями и творчеством, которые, впрочем, и породили эти отношения. Обрести гармонию друг с другом – это главное.

Напомним,