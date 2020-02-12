Конфеты без сахара от Марички Падалко (рецепт)

12 февраля 2020 16:30 Юлия Крутиева
Конфеты без сахара от Марички Падалко (рецепт)
Телеведущая Маричка Падалко
facebook.com/marichka.padalko

Хотите приготовить что-то сладенькое, но без сахара, для себя и своих малышей? Тогда этот рецепт то, что нужно!

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Ведущая телеканала 1+1 Маричка Падалко поделилась рецептом сладостей, которые впервые в жизни приготовила вместе со своей доченькой.  

Ингредиенты⠀

  • 2 ст.л. меда
  • 2 ст.л. кокосового масла
  • 200 г кокосовой стружки
  • Орехи - на выбор

Способ приготовления

1. Масло достать из холодильника, чтобы его консистенция стала мягкой как подсолнечное масло. Я поставила быстро на батарею, туда же можно и мед, если очень густой.

2. Смешать сначала масло и мед, туда же добавить и стружку, но не всю сразу. Мне на такое количество ингредиентов 200 гр стружки было много. Или через отсутствие опыта я купила слишком крупную. Она идеальна для декора. Для теста же, наверное, нужно брать ту, что помельче.

3. Конфеты просто лепим руками, внутрь можно положить любимый орешек. Потом обваливаем в стружке, кладем на доску и прячем в холодильник, чтобы все схватилось. Готово! Вкус получается очень насыщенным! Приятного аппетита!

Напомним,

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