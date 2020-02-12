Конфеты без сахара от Марички Падалко (рецепт)

Хотите приготовить что-то сладенькое, но без сахара, для себя и своих малышей? Тогда этот рецепт то, что нужно!

Ингредиенты⠀

2 ст.л. меда

2 ст.л. кокосового масла

200 г кокосовой стружки

Орехи - на выбор

Способ приготовления

Ведущая телеканала 1+1 Маричка Падалко поделилась рецептом сладостей, которые впервые в жизни приготовила вместе со своей доченькой.

1. Масло достать из холодильника, чтобы его консистенция стала мягкой как подсолнечное масло. Я поставила быстро на батарею, туда же можно и мед, если очень густой.

2. Смешать сначала масло и мед, туда же добавить и стружку, но не всю сразу. Мне на такое количество ингредиентов 200 гр стружки было много. Или через отсутствие опыта я купила слишком крупную. Она идеальна для декора. Для теста же, наверное, нужно брать ту, что помельче.

3. Конфеты просто лепим руками, внутрь можно положить любимый орешек. Потом обваливаем в стружке, кладем на доску и прячем в холодильник, чтобы все схватилось. Готово! Вкус получается очень насыщенным! Приятного аппетита!

Напомним,