Ревизор-10: Юлия Панкова рассказала о своей эффективной диете

12 февраля 2020 20:00 Юлия Крутиева
Ревизор-10: Юлия Панкова рассказала о своей эффективной диете
Ведущая Юлия Панкова
instagram.com/pankova_julja

Ведущая впервые сообщила о том, что она ест, пьет, и когда ложится спать.

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Одно из традиционных представлений о похудении – изнурительные диеты и тренировки в зале. На самом деле можно откорректировать свой вес с помощью правильного питания и сна. 

Именно такие методы использует ведущая программы «Ревизор» на Новом канале Юлия Панкова. А еще девушка признается, что отказалась от нескольких продуктов. 

Не ем красного мяса, – говорит Юля. – Исключила из своего рациона все сладкое, хлеб и картофель. И перестала употреблять жареное.

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Ведущая начала придерживаться определенного режима дня. Так, утром она обязательно выпивает стакан теплой воды с лимоном, делает гимнастику, медитирует, пьет кофе и только после этого завтракает. Обычно ест запаренную гречку. В обеденное время ведущая организует себе различные активности, ходит в спортивный зал. А ее обед состоит из углеводов. 

На ужин готовлю овощи на пару, – рассказывает ведущая. – Или же салаты с зеленью. И обязательно ем белки.

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Еще два правила, которых придерживается девушка: не есть после 18:00, ложиться спать до 22:00-23:00. Ведь в это время начинает вырабатываться гормон, который способствует быстрому метаболизму. 

Уже несколько недель практикую все это и вижу результат, – рассказывает девушка. – Ведь скоро новый сезон «Ревизора». Надо хорошо выглядеть в кадре и с легкостью попадать на кухни заведений (улыбается).

Напомним, 

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