Камалию ограбили в киевском торговом центре: что украли у супруги миллиардера

12 февраля 2020 00:15 Юлия Крутиева
Камалию ограбили в киевском торговом центре: что украли у супруги миллиардера
Камалия с детьми и мужем
instagram.com/kamaliyaofficial

Украинские артисты все чаще становятся жертвами воров.

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В начале года жертвой грабителей оказалась певица Maruv, теперь же обращаться за помощью к полиции пришлось певице Камалии.

Но если же из автомобиля Maruv вытащили сумку с документами и личными вещами, то жена известного миллиардера лишилась лишь дорогостоящего телефона.

Жертвой воров Камалия стала в магазине детских игрушек одного из торговых центров столицы, в который она отправилась с дочерьми Арабеллой и Мирабеллой, и своей мамой.

Камалия с детьми и мамой / instagram.com/kamaliyaofficial
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О деталях случившегося певица поспешила поделиться на своей странице в Инстаграм.

Сейчас очень модно фотографироваться с нашей полицией, но вчера мы фотографировались не для модного селфи в соц. сетях. Полицейские протоколировали рассказ о том, как цыганка с точностью хирурга вытащила мой iPhone Pro Max из кармана (я узнала об этом позже, когда смотрела кадры камеры видеонаблюдения), – пишет Камалия в Сети. – Я сомневаюсь, что когда-нибудь снова увижу свой телефон(( IPhone заблокирован и находится во всемирном списке потерянных телефонов. Очень грустно за фотографии и информацию, которую я еще не успела сохранить в облаке. Будьте осторожны в Ocean Plaza. Говорят, что это не первый случай в этом торговом центре. Может и вам есть что рассказать?

Напомним,

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