Даниэль Салем в арбузном соке соблазнял блондинок

Телеведущий может не только похвастаться красивыми бицепсами и прессом, он умело использует свои мышцы в жизни. Например, чтобы обыграть блондо-бомбу в шоу « Кто против блондинок?» на Новом канале.

На свидание с 43-мя блондинками и ведущей Лесей Никитюк на этот раз пришел телеведущий и ресторатор Даниэль Салем. Как и другим звездным игрокам, ему пришлось соперничать с блондинками не только в остроте ума, но и в умениях. Одна из блондо-бомб, недолго раздумывая, во время съемок предложила Даниэлю продемонстрировать силу.

Не беспокойтесь, гнуть железо ему не пришлось. Девушка придумала более оригинальный способ – давить арбузы. Только представьте – Даниэль должен был сделать это без вспомогательных средств – голыми руками.

Ведущий Даниэль Салем / пресс-служба Нового канала

Тест на силу он легко прошел. И раздавил более 10 арбузов.

Это была не очень трудная задача, ведь в моей жизни всегда присутствует спорт, – рассказал Даниэль за кулисами. – Я регулярно посещаю плавание, фехтование, скалолазание, борьбу, бокс и верховую езду. Но раздавливание арбузов может стать моим любимым видом спорта – это ведь еще и вкусно!

Кстати, сладеньким после конкурса остался только Салем. Ведь его оппонентка выбрала себе другое спортивное задание. Она, стоя в мостике, собирала с пола груши. За кулисами Дарья призналась, что делает это легко и быстро. Ведь более 15 лет занимается гимнастикой.

Ведущий Даниэль Салем / пресс-служба Нового канала

Напомним,