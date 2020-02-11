Миша Романова устроила горячую фотосессию на Маврикии

11 февраля 2020 10:00 Юлия Крутиева
Миша Романова устроила горячую фотосессию на Маврикии
Певица Миша Романова
instagram.com/misharomanova

Певица провела свой отпуск на экзотическом острове Маврикий.

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На своей странице в Instagram Миша Романова активно постила фотографии со своих зимних каникул. Увидев свою любимую артистку в соблазнительных купальниках, подписчики засыпали ее комплиментами и вопросами, как держать себя в форме на отдыхе.  

Миша Романова на отдыхе на Маврикии / instagram.com/misharomanova
По словам звезды, она специально отказалась от системы all-inclusive, поскольку на острове и так изобилие вкусностей и тропических фруктов. Именно они составляли основной рацион роскошной блондинки, а на ужин были морепродукты.

Миша Романова на отдыхе на Маврикии / instagram.com/misharomanova
Тем не менее, за двадцать дней отдыха певица набрала полтора килограмма. И, практически, с трапа самолета директор артистки отправил ее в тренажерный зал, так как по контракту Миша обязана следить за своим весом.

Миша Романова на отдыхе на Маврикии / instagram.com/misharomanova
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Поклонники звезды также отметили ее чувство самоиронии, ведь Миша публиковала не только фото в сексуальных купальниках. Например, есть смешное фото, на котором певица сидит на пальме, словно мартышка.

Миша Романова на отдыхе на Маврикии / instagram.com/misharomanova
Стоит отметить, несмотря на свой статус артистки, в отпуске Миша Романова искала спокойный уединенный отдых, без шумных вечеринок. Певица старалась больше времени уделять себе и своему развитию – читала книги и слушала музыку.

Миша Романова на отдыхе на Маврикии / instagram.com/misharomanova
Напомним,

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