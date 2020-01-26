Миша Романова удивила образом в новом клипе "Кино": короткие волосы и веснушки
26 января 2020 15:16
Миша Романова
пресс-служба
Короткие волосы и веснушки - один из образов, который примерила Миша Романова в новом видео на песню «Кино».
певицы ещё в июне прошлого года, сразу попала в плейлисты поклонников в концертном исполнении. Но только сегодня, 26 января, спустя полгода, состоялся официальный релиз трека и видео!
Это одна из самых светлых песен, которые я исполняю. В ней есть надежда на то, что в жизни каждой девушки, и вообще человека, неважно откуда он, сколько ему лет, все сложится как в кино: с хеппи- эндом!» - говорит Миша.
И мы поверим ей на слово, потому что ее личная история доказывает эти слова.Барских и Ana Baston. Они уже не первый раз выступают в музыкальном тандеме.