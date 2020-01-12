Экс-ВИА Гра Миша Романова похвасталась пышным бюстом в Сети

12 января 2020 16:00 Катерина Даниленко
Экс-ВИА Гра Миша Романова похвасталась пышным бюстом в Сети
Певица Миша Романова
социальная сеть Instagram

Знаменитость не перестает радовать поклонников пикантными кадрами.

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Стройному телу певицы Миши Романовой можно только позавидовать. Артистка выглядит великолепно и не упускает возможности продемонстрировать это на снимках в купальнике. Сейчас девушка проводит отпуск на северном побережье Маврикия, а эффектными кадрами делится в своем в Instagram.

Красотка позирует в черном облегающем купальнике и соломенной шляпе на фоне Индийского океана. Пляжный лук отлично подчеркивает выдающие формы звезды. Cекретами идеальной фигуры певица охотно делится с поклонниками. Миша признается, что регулярно занимается спортом, делает массажи и следит за питанием.

«Relax», ‒ говорится в подписи.

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Снимок стал причиной бурных комментариев со стороны пользователей сети: «Какая сеньорита», «Миша, ты звезда», «Так прекрасна», «Просто глаз не оторвать», «Наливные персики», «Очень сексуально», «Солнечная красотка».

Напомним,

Певица Миша Романова / социальная сеть Instagram
  

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