Экс-ВИА Гра Миша Романова похвасталась пышным бюстом в Сети
Знаменитость не перестает радовать поклонников пикантными кадрами.
Красотка позирует в черном облегающем купальнике и соломенной шляпе на фоне Индийского океана. Пляжный лук отлично подчеркивает выдающие формы звезды. Cекретами идеальной фигуры певица охотно делится с поклонниками. Миша признается, что регулярно занимается спортом, делает массажи и следит за питанием.
«Relax», ‒ говорится в подписи.
Напомним,
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