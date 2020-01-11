Горячая штучка! Даша Астафьева впечатлила образом в корсете и ботфортах
Знаменитость показала еще один сексуальный концертный лук.
На сцене певица предстала в весьма эпатажном образе: латексных ботфортах, корсете из настоящих жемчужин и колготках в сетку. Завершали эффектный лук певицы огромные серьги-кольца, яркий макияж и высокий хвост. Вместе с моделью на фото позировали две танцовщицы в не менее эротичных нарядах.
В подписи к снимку Астафьева попросила подписчиков угадать точный вес ее корсета. Тот, кто первый ответит правильно, получит от нее именной подарок ‒ набор для экстренных ситуаций, состоящий из кнута и пряника.
Напомним,