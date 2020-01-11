Горячая штучка! Даша Астафьева впечатлила образом в корсете и ботфортах

Знаменитость показала еще один сексуальный концертный лук.

Секс-символ украинской сцены Даша Астафьева любит эксперименты с образами. Артистка в очередной раз взбудоражила Сеть откровенным кадром с мероприятия.

На сцене певица предстала в весьма эпатажном образе: латексных ботфортах, корсете из настоящих жемчужин и колготках в сетку. Завершали эффектный лук певицы огромные серьги-кольца, яркий макияж и высокий хвост. Вместе с моделью на фото позировали две танцовщицы в не менее эротичных нарядах.

Певица Даша Астафьева / социальная сеть Instagram

В подписи к снимку Астафьева попросила подписчиков угадать точный вес ее корсета. Тот, кто первый ответит правильно, получит от нее именной подарок ‒ набор для экстренных ситуаций, состоящий из кнута и пряника.

Фолловеры тут же принялись комментировать снимок. Многие отметили, что такие фото уже никого не удивляют, а подобные наряды стали нормой.

Напомним,