Святослав Вакарчук с супругой отдыхает в Таиланде: пляжное фото
11 января 2020 10:00
Музыкант Святослав Вакарчук
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Отчетный период звезд по зимнему отдыху в самом разгаре. В соцсетях знаменитости то и дело публикуют снимки с теплых стран и горнолыжных курортов.
Святослава Вакарчука отдыхающие запечатлели на пляже в Таиланде, где он проводил время со своей супругой Лялей Фонаревой.
На снимке пара наслаждается теплыми солнечными лучами на побережье Андаманского моря. Фото моментально разлетелось по соцсетям и вызвало шквал обсуждений.
Святослав Вакарчук с женой на отдыхе в Таиланде / социальная сеть Instagram
Святослав Вакарчук в официальном отпуске. На работе будет в понедельник, 13 января.
Напомним,