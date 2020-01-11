Святослав Вакарчук с супругой отдыхает в Таиланде: пляжное фото

11 января 2020 10:00 Катерина Даниленко
Святослав Вакарчук с супругой отдыхает в Таиланде: пляжное фото
Музыкант Святослав Вакарчук
открытый источник

Отчетный период звезд по зимнему отдыху в самом разгаре. В соцсетях знаменитости то и дело публикуют снимки с теплых стран и горнолыжных курортов.

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Однако об отдыхе публичных персон, которые не афишируют свою личную жизнь, приходится узнавать от наблюдательных поклонников. Так, музыканта Святослава Вакарчука отдыхающие запечатлели на пляже в Таиланде, где он проводил время со своей супругой Лялей Фонаревой.

На снимке пара наслаждается теплыми солнечными лучами на побережье Андаманского моря. Фото моментально разлетелось по соцсетям и вызвало шквал обсуждений.

Святослав Вакарчук с женой на отдыхе в Таиланде / социальная сеть Instagram

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К слову, ранее пресс-секретарь «Голоса» Ярема Дух подтвердил, что у народного депутата сейчас проходит отпуск. Однако он не рассказал, где именно тот отдыхает:

Святослав Вакарчук в официальном отпуске. На работе будет в понедельник, 13 января.

Напомним,

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