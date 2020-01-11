Сергей Притула умилил Сеть трогательным видео с двухлетней дочерью

11 января 2020 14:00 Катерина Даниленко
Сергей Притула умилил Сеть трогательным видео с двухлетней дочерью
Телеведущий Сергей Притула с дочкой
социальная сеть Instagram

Шоумен показал, как проводит время с маленькой дочкой, когда жена временно отсутствует.

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Телеведущий Сергей Притула не только профессионал своего дела, но еще и заботливый отец. Он воспитывает двоих детей: 11-летнего сына Дмитрия и 2-летнюю дочь Соломию.

Свою семью в микроблогах мужчина показывает крайне редко, однако иногда и он не может отказать себе в удовольствии поделится трогательными и смешными роликами с детьми. На днях в Facebook Сергей опубликовал видео, на котором запечатлен с маленькой дочкой. Они рассказывают о еде, которую съели за ночь и поют песню Тины Кароль «Україна ‒ це ти».

Мама ‒ це мама! А тато ‒ це тато. Але коли мама не вдома, то тато ‒ це мама! І так, танцюю я ще гірше, ніж співаю. А Соломію через пару років вже можна Тіні на бек-вокал ставити,
 ‒ подписал видео ведущий.

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Реакция подписчиков комика не заставила себя ждать. Фолловеры пришли в восторг от того, какой подход может быть у отца к ребенку. Всего за несколько часов ролик собрал более 300 тыс. просмотров.

Напомним,

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