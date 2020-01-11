Сергей Притула умилил Сеть трогательным видео с двухлетней дочерью
Шоумен показал, как проводит время с маленькой дочкой, когда жена временно отсутствует.
Свою семью в микроблогах мужчина показывает крайне редко, однако иногда и он не может отказать себе в удовольствии поделится трогательными и смешными роликами с детьми. На днях в Facebook Сергей опубликовал видео, на котором запечатлен с маленькой дочкой. Они рассказывают о еде, которую съели за ночь и поют песню Тины Кароль «Україна ‒ це ти».
Мама ‒ це мама! А тато ‒ це тато. Але коли мама не вдома, то тато ‒ це мама! І так, танцюю я ще гірше, ніж співаю. А Соломію через пару років вже можна Тіні на бек-вокал ставити,‒ подписал видео ведущий.
Напомним,