Сергей Притула признался, верит ли в знаки и приметы

1 января 2020 09:00 Александр Кива
Сергей Притула признался, верит ли в знаки и приметы
Сергей Притула

Интересно, что во время учебы в институте Сергею Притуле часто говорили о том, что ему не стоит работать на радио.

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Позже, как признается ведущий Нового канала и «очільник» проекта «Вар’яти-шоу», ему советовали не лезть на телевидение, а оставаться на радио.

За годы своей карьеры на ТВ Сергей успел завоевать огромную любовь и уважение зрителей. Кажется, что работа Притулы в этой сфере – просто судьба.

А вот как сам ведущий относится к приметам и знакам судьбы?

– Я не вірю в збіг обставин, – объясняет Притула. – Я вірю в закономірність дій і наслідків. Можна називати це як завгодно: доля, зорі лягли та ін. Але будь що виходить з дій, які мають свої наслідки. Я точно не парюся, якщо хтось із порожнім відром переходить мені дорогу, чи чорна кішка пробігла, не плюю через ліве плече, не тримаю схрещені пальці і дулі в кишенях. Я дуже цинічно ставлюся до всього цього.

Тем не менее, таким вещам как народные приметы, суеверия и неожиданные совпадения посвящены некоторые миниатюры «Вар`яти-шоу», выпуски которого выходят каждый вторник в 21:00 на Новом канале.

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