Владимир Дантес о страхе, который беспокоит его и супругу: приходится играть в смелость

11 января 2020 16:00 Катерина Даниленко
Владимир Дантес о страхе, который беспокоит его и супругу: приходится играть в смелость
Певец Владимир Дантес
социальная сеть Instagram

Эксперты утверждают, что более 30% населения планеты страдают аэрофобией. У звезд, как и у обычных людей, тоже периодически случаются приступы паники в воздухе.

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Певец Владимир Дантес рассказал, как справляется с этим недугом он с женой, ведь в сумасшедшем ритме звездной жизни им предстоят частые перелеты. В своем Instagram артист в шутливой форме изложил подробности перелетов с Надей Дорофеевой, а также попросил помощи у подписчиков.

Есть проблема и надеюсь, чудом она разрешится! Мы летим в отпуск. У Нади есть место и подлокотник отделяющий её место от моего. Но фразой: «Хочу к тебе под крылышко», она сразу нарушает границы. Как только начинается турбулентность, она на долю секунды раньше меня начинает бояться и жмётся ко мне, смотрит в глаза и пытается найти поддержку и утешение! А ведь я тоже хочу под крылышко,
‒ написал музыкант.

Певец Владимир Дантес / социальная сеть Instagram

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Владимир признался, что чувствует предвзятость к мужскому полу в таких ситуациях, ведь мужчинам «не положено» боятся.

Рост, гуттаперчивость и это дурацкое мужское эго не позволяют это сделать. Я тоже боюсь, мне тоже страшно, но постоянно оказываюсь вторым в проявлении страха и приходится играть в смелость (в этом я мастер, конечно). Куда обращаться таким как я? Мужчинам, которые хотят бороться за равноправие, но боялись сказать. Мужчинам, которым хватит равноправия хотя бы на таком уровне,
‒ подытожил Дантес.

Напомним,

 

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