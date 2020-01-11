Владимир Дантес о страхе, который беспокоит его и супругу: приходится играть в смелость
11 января 2020 16:00
Певец Владимир Дантес
социальная сеть Instagram
Эксперты утверждают, что более 30% населения планеты страдают аэрофобией. У звезд, как и у обычных людей, тоже периодически случаются приступы паники в воздухе.
Владимир Дантес рассказал, как справляется с этим недугом он с женой, ведь в сумасшедшем ритме звездной жизни им предстоят частые перелеты. В своем Instagram артист в шутливой форме изложил подробности перелетов с Надей Дорофеевой, а также попросил помощи у подписчиков.
Есть проблема и надеюсь, чудом она разрешится! Мы летим в отпуск. У Нади есть место и подлокотник отделяющий её место от моего. Но фразой: «Хочу к тебе под крылышко», она сразу нарушает границы. Как только начинается турбулентность, она на долю секунды раньше меня начинает бояться и жмётся ко мне, смотрит в глаза и пытается найти поддержку и утешение! А ведь я тоже хочу под крылышко,‒ написал музыкант.
Певец Владимир Дантес / социальная сеть Instagram
Рост, гуттаперчивость и это дурацкое мужское эго не позволяют это сделать. Я тоже боюсь, мне тоже страшно, но постоянно оказываюсь вторым в проявлении страха и приходится играть в смелость (в этом я мастер, конечно). Куда обращаться таким как я? Мужчинам, которые хотят бороться за равноправие, но боялись сказать. Мужчинам, которым хватит равноправия хотя бы на таком уровне,‒ подытожил Дантес.
Напомним,
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