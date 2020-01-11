Браво, Лео! Леонардо Ди Каприо выловил из воды едва живого матроса

Голливудскому актеру пришлось прервать свой отдых из-за непредвиденных обстоятельств.

В канун Нового года звезда «Титаника» Леонардо Ди Каприо отправился на отдых на карибский остров Сен-Барт, где отлично проводил время в компании своей возлюбленной Камилы Морроне. Однако вскоре капитаном его яхты был получен радиосигнал, где просили о помощи.

Бедствие случилось на борту круизного корабля, который находился у острова Сен-Мартен. С него за борт, будучи пьяным, упал один из членов экипажа. Команде судна не удалось обнаружить упавшего, и они попросили о помощи в поисках всех, кто находился в этом регионе.

Яхта Ди Каприо оказалась единственным судном, которое смогло откликнуться на просьбу. Актер принял решение прервать отдых и отправится на поиски.

Далее произошло настоящее новогоднее чудо: команда знаменитости обнаружила вдалеке в море отчаянно кричавшего и размахивавшего руками человека. Матрос был сильно обезвожен и едва жив. Как оказалось, в воде он провел около 11 часов, прежде чем был спасен.

Я должен был умереть,

‒ сказал со слезами на глазах 24-летний гражданин Франции.

Напомним,