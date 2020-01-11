Браво, Лео! Леонардо Ди Каприо выловил из воды едва живого матроса
Голливудскому актеру пришлось прервать свой отдых из-за непредвиденных обстоятельств.
Бедствие случилось на борту круизного корабля, который находился у острова Сен-Мартен. С него за борт, будучи пьяным, упал один из членов экипажа. Команде судна не удалось обнаружить упавшего, и они попросили о помощи в поисках всех, кто находился в этом регионе.
Яхта Ди Каприо оказалась единственным судном, которое смогло откликнуться на просьбу. Актер принял решение прервать отдых и отправится на поиски.
Я должен был умереть,‒ сказал со слезами на глазах 24-летний гражданин Франции.
Напомним,
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