Катя Осадчая: Мы с Юрой умеем быстро договариваться — ЭКСКЛЮЗИВ

Для зрителей она - яркая, ослепительная, стильная ведущая «Голосу країни» и «Світського життя» (1+1).

Без салонов и шопинга

А для родных - просто Катя , которая по утрам отводит маленького сына в садик, на Новый год делает оливье и выискивает возможность, чтобы заскочить в магазин за обновкой

Катя, вы были ведущей «Голосу…» с первого сезона. За это время проект сильно трансформировался?

Стал ярче и не только не утратил актуальности, а наоборот - теперь он модный, потому что открыл многих звезд, которые появляются у нас в «Світському житті»: TAYANNA, ALEKSEЕV, Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян, MARUV, KAZKA.

Насколько выкладываетесь за съемочный период этого проекта в физическом и моральном плане?

Любая работа, если ее делать качественно, требует много времени, сил и эмоций. «Слепые прослушивания» «Голосу…» - это вообще съемочный марафон, потому что записываем их много дней подряд. Зрители все видят, конечно, в другом варианте - более компактном, легком. Но так и должно быть. Мы обязаны дарить им счастье и радость. Если они и видят слезы и разочарование, то только от участников проекта.

Дома в эти периоды вас видят?

Юра - да, потому что мы вместе работаем. А сыновья, конечно, меньше. Но в такие дни стараюсь просыпаться пораньше, чтобы хоть Ивана отвести в садик. Вот вечером, как правило, застаю детей уже спящими. Благо, съемки занимают не так много времени - несколько дней, а потом возвращаюсь в привычный режим.

А вообще, декабрь - горячая пора у всех артистов. Много новогодних съемок, мероприятий, которые мы ведем, «Світське життя», запись уже традиционного концерта «Вечір прем’єр».

За последние три года меньше работы у вас не стало - наоборот, прибавилось. И появился Ваня, которому хочется уделить как можно больше времени. Чем жертвуете, чтобы освободить для ребенка эти драгоценные часы?

Все очень просто: я практически перестала видеться с друзьями. К своей подруге и крестнице не могу доехать уже второй месяц. Что еще? Не хожу по магазинам - только за продуктами, а одежду покупаю в командировках или когда еду на отдых. Не посещаю салонов красоты. Разве что раз в неделю бываю у косметолога, а вот о том, чтобы полдня провести в спа, не может быть и речи. Хотя, если честно, этого и раньше не было в моей жизни. То есть время, которое могла бы потратить на себя, теперь отдаю Ване.

Рождество в серебристо-белых тонах

Елку наряжали в первых числах декабря, потому что загруженность меньше, или всегда рано ее ставите?

С некоторых пор это уже традиция. Раньше все было по-другому. Сколько себя помню - папа на руководящих должностях, до сих пор - директор большого киевского предприятия, очень занятой человек. Время поставить елку находилось только 31 декабря, да и то во второй половине дня. Я обожала этот момент! В доме пахнет елью (у нас всегда была живая), мы достаем любимые игрушки, завернутые в газеты, и вспоминаем: эта досталась от бабушки, та - от прабабушки, а те две мы купили тогда-то… В общем, настоящий ритуал.

Когда у меня появилась своя семья и родился Илья, наряжать елку стали ближе ко Дню святого Николая. Помню, сын так переживал, чтобы не получить в это день «рiзочку»… А потом семейная церемония сдвинулась вообще на начало декабря. Получилось это неслучайно. Лет пять назад в конце ноября я поехала в Берлин - в командировку, на концерт Верки Сердючки. А там рождественские ярмарки открываются уже 25 ноября. Красота невероятная! Мы с коллегой вырвались туда перед съемкой и прочувствовали этот дух Рождества. Я так вдохновилась, что когда вернулась домой, поняла: мне уже хочется праздника! Недолго думая нарядила елку. С тех пор так и повелось: не позже десятых чисел декабря в доме уже стоит пушистая красавица. Таким образом удается продлить себе праздничную эйфорию и скрасить серые будни.

К тому момента, когда придется разбирать елку, многих игрушек не досчитаетесь благодаря Ване?

Ой, не знаю! (Смеется.) Вообще-то, он у нас аккуратный мальчик. Но на всякий случай повесили снизу небьющиеся. Кстати, каждый год наряжаем по-разному: елка у нас то в золотистых тонах, то красно-белая, а в этот раз, чтобы угодить символу года - белой Крысе, серебристо-белая.

Дизайн продумываете сами или к профессионалам обращаетесь?

У меня есть задумки, я всегда точно знаю, чего хочу. Даже декор покупаю сама. А потом знакомые девочки-дизайнеры корректируют мои идеи, и мы вместе наряжаем елку. Убеждена, что просто иметь фантазию в этом случае маловато. Чтобы получилось действительно круто, нужна рука специалиста.

Вы живете в частном доме. На улице тоже создаете новогоднюю атмосферу?

Обязательно! На калитке висит большой рождественский венок, а дом украшен гирляндами. А вообще обычно получается как в американской комедии «Добро пожаловать, или Соседям вход воспрещен» с Денни Де Вито в главной роли - помните, там соседи соревновались, чей дом ярче и лучше украшен? Вот и у нас так же - все друг на друга смотрят и думают: ага, вот у него на калитке появился бантик, значит, мне тоже бантик нужен! Хозяева каждого дома что-то добавляют в убранстве, а остальные хотят быть «не хуже». (Смеется.) Мы с Юрой в этом году решили, что на нашей елке во дворе недостаточно гирлянд - она выросла, и надо добавлять новые. Но это такие приятные хлопоты… Главное, чтобы они не выходили за рамки семейного бюджета.

Оливье по расписанию

В декабре артисты неплохо пополняют семейный бюджет. Соглашаетесь работать в новогоднюю ночь или теперь, когда появился маленький ребенок, ни за какие деньги мира?

До того, как мы с Юрой поженились, я никогда не работала на Новый год. Илюша уже был в таком сознательном возрасте, когда ребенку важно, чтобы в этот праздник мама была рядом. Теперь он взрослый - 17 лет, у него свои планы. А Иван, наоборот, слишком маленький, рано ложится спать, и ему пока все равно, дома родители или нет. Так что у нас с Юрой будет вот уже третий Новый год, когда оба работаем. Но поскольку мы вместе, нет ощущения, что пропускаем что-то важное в жизни. Если честно, мне в такой день работать даже нравится. И тут речь идет не о заработке, а об особой атмосфере и о том, что от тебя зависит, запомнят ли люди эту ночь. Лично мне два предыдущих года очень хорошо запомнились.

Я вообще люблю яркие эмоции. Обожаю свой день рождения, семейные праздники и стараюсь организовывать их так, чтобы они были совершенно не похожи.

Если вы работаете, когда же в вашем графике появляются оливье, шуба и прочие традиционные вкусности?

Перед работой. 31 декабря мы, как и все, готовим, накрываем на стол, провожаем старый год и уезжаем на мероприятие.

У зрителей вы ассоциируетесь со шляпками, роскошной обстановкой и красивыми людьми. Но никак не с нарезанием ингредиентов для оливье или со взбиванием сливок для собственноручно испеченного торта.

Благодаря соцсетям это уже намного легче представить. В прошлом году как раз выкладывала фото, как загримированная для выхода в свет, с уложенными волосами и в фартуке 31 декабря готовлю всеми любимый салат.

Мне нравится готовить, когда есть время. Юра иногда бурчит, что я стала это делать реже. А мне просто хочется больше времени уделить Ивану. 24 часов в сутки не хватает на то, чтобы и поспать, и поиграть с ребенком, и поработать. А так - я очень люблю принимать гостей. На День святого Николая мы обязательно приглашаем крестных младшего сына, накрываем на стол, зажигаем камин - получается очень теплый душевный вечер. Они, конечно, все очень занятые, но мы хотим такие посиделки сделать традицией.

Ловлю моменты

Занятые мамы, как правило, испытывают угрызения совести по поводу того, что уделяют детям меньше времени, чем хотелось бы. Вы с этим научились бороться?

Если вдруг посещает мысль «Что же я за мама!», напоминаю себе, что не развлекаюсь, не ухожу от материнских обязанностей. Когда меня нет дома, я зарабатываю деньги для блага детей. Когда взрослел Илья, у меня на него было еще меньше времени. Я тогда только делала карьеру, не умела правильно расставлять приоритеты. Сейчас научилась планировать свою жизнь. Если выпадает свободный от съемок день, освобождаю его от любой работы вообще и остаюсь дома. Если вечером съемка, посвящаю ребенку целый день. Иногда (не так часто и не в декабре) у меня выпадает в неделю целых три выходных. А летом есть месяц каникул, которые проводим с Иваном. Мне кажется, некоторые мамы заняты даже больше, чем я. Просто мою работу видит вся страна, и людям кажется, что это и есть вся моя жизнь.

Если остаетесь дома, Ваня в садик не идет?

Идет, просто я могу забрать его раньше - сразу после сна. Считаю, это элемент дисциплины, Ванина работа, а работу надо выполнять, хочется тебе этого или нет. Конечно, если бы ему там было некомфортно, мы бы не настаивали. Юра - сумасшедший папа, он ни за что не будет ребенка мучить. Но Ване в садике нравится. Он компанейский мальчик, хочет общаться с детьми, а у нас по соседству его сверстников нет. К тому же в садике английский, йога, развивающие занятия, физические упражнения - ему очень интересно.

Когда родился Илья, вы были совсем молодой, Ваня появился у вас уже в сознательном возрасте. Насколько отличаются принципы воспитания?

Дело даже не в принципах воспитания, а в восприятии - и ребенка, и материнства. В 19 лет ты не понимаешь, что время быстро мчится и надо ловить моменты - буквально каждое слово малыша. Когда Илюша был маленьким, постоянно думала: ой, времени еще вагон, где еще те 10 лет! Не успела опомниться - ему 17! Кстати, когда он сделал свои первые шаги, я была в командировке. А вот как пошел Ваня - видела.

Как уже говорила, для этого надо расставить приоритеты и правильно все организовать - так, чтобы дома не думать о работе, а на работе чтобы ничто не мешало заниматься делами. Я этому училась 15 лет - столько, сколько существует «Світське життя».

Девочка, я тебе не верю!

У сыновей большая разница в возрасте - 14 лет. Как они ладят?

Ваня Илью умиляет и удивляет - то, как маленький человечек растет, начинает разговаривать, осознавать происходящее.

В прошлом году вы искали для Ильи колледж за границей. Уже определились, где он будет получать высшее образование?

Сейчас он занимается в американском колледже в Киеве, здесь же будет сдавать экзамены через полтора года - в этом учебном заведении учатся чуть дольше, чем в обычной школе. А потом уже будет поступать.

Уже определился, чем хотел бы заниматься?

Ему нравится программирование. При этом на днях окончил курс драмы и сыграл роль в школьной пьесе на английском языке. Так что интересы у него разные.

То есть в оперный театр, совместное фото в котором вы не так давно запостили в соцсетях, пошел не для того, чтобы маме сделать приятное?

Ой, нет! Я себя прекрасно помню в 17 лет - как давление родителей воспринималось в штыки. Так что никогда ни на чем не настаиваю, только предлагаю: «Может, куда-то вместе поедем? Хочешь - поживи у нас, а хочешь - у папы или у бабушки». Родственников у Ильи много, поэтому он останавливается то тут, то там - где ему на данный момент удобнее. Например, тренировки по легкой атлетике ближе к бабушке. У папы он, когда хочет поиграть на музыкальных инструментах, у нас - летом, когда можно купаться в бассейне. С папой идет на концерт Бориса Гребенщикова, со мной - на балет с участием Екатерины Кухар. Впрочем, папа его тоже водит на балет.

В вашей семье не один Юра актер - Илья тоже в спектаклях уже играет. Только вы упорно отказываетесь попробовать себя в качестве актрисы. Почему отказались от роли, которую вам предлагали в «Скаженому весiллi 2»?

Юра учился этому 5 лет, окончил театральный институт с красным дипломом и имеет полное право играть в кино. Большая редкость, когда люди без специального образования выглядят органично в кадре - настолько, чтобы мы им поверили. У меня так не получается. Сыграть себя могу, перевоплотиться в другого человека - так, чтобы глянула в зеркало и забыла, что это я, - нет. Вижу только девочку, которая очень плохо играет. (Смеется.)

Делаю то, что у меня получается

Может, вы чересчур критичны по отношению к себе?

Безусловно, есть множество примеров, когда люди выходят из зоны комфорта и добиваются хорошего результата. Я попробовала и поняла, что это очень плохо. Или надо серьезно этим заняться - пойти на актерские курсы, тренинги, или не заниматься вообще. Вот тут я снимаю «Світське життя», а тут, между делом, в кино играю - так не получится. Если ты начинаешь отвлекаться на что-то другое, пытаешься быть немного певцом, чуть-чуть депутатом и бизнесменом, толку из этого не будет. В любой работе нужен навык. Точно так же сложно для ведущего выйти в прямой эфир и владеть ситуацией, если нет определенного опыта. Так что предпочитаю делать то, что у меня получается. Мы растем и двигаемся дальше: «Світське життя» начиналось в формате интервью, а теперь мы делаем большие концерты «Вечір прем’єр» во Дворце «Украина». Именно в этом я вижу свое будущее.

То есть ожидать от вас авторской линии одежды или парфюм by Katya Osadcha не стоит?

Недавно мы выпустили сувенирную продукцию нашего проекта, которую хотим предложить поклонникам «Світського життя» в его юбилейный год. Приготовили много сюрпризов. То есть участвовать в создании чего-то сопутствующего моему роду занятий - того, что может заинтересовать зрителя, я готова. А разрабатывать линии одежды или открывать ателье не собираюсь - по крайней мере, в ближайшие 10 лет. Это совсем другое направление творчества, уход от основной профессии.

Третий ребенок пока в планах

Юра говорит, что вы спокойны, рассудительны и замечательно уравновешиваете его эмоциональность. Вы тоже так считаете?

Мы оба можем быть эмоциональными, но тут дело не в характере, а в обстоятельствах, которые заставляют нас переживать. Я тоже перед ответственным концертом или интервью иногда нервничаю: «Юра, ну как же это будет?». Он говорит: «Ну как-как? В твоей жизни это было уже миллион раз. Просто подготовишься, настроишься и сделаешь». Другое дело, что нам проще в такие моменты найти друг для друга правильные слова поддержки, потому что вместе работаем, знаем до мелочей внутренние процессы происходящего и то, как можно решить проблему. Кстати, я многому учусь у Юры. В частности, вести прямые эфиры - он в этом мастер, умеет с юмором и легкостью выходить из любых ситуаций. А чему-то он у меня учится - например, как лучше сформулировать какой-то вопрос, чтобы расположить к себе человека.

При каких обстоятельствах с Юрой сложно договориться?

Слава Богу, нам всегда удается прийти к консенсусу, причем очень быстро. Мы нашли друг друга уже в сознательном возрасте. Как говорит Юра, «я тебе хорошим достался» - взрослым, опытным и осознавшим, что некоторые вещи в жизни, на которые бурно реагируем, не стоят этих эмоций.

Он часто повторяет в интервью, что хотел бы еще одного ребенка. Вы готовы к этому?

Если бы Юра еще и родил его, было бы прекрасно! (Смеется.) Во-первых, не мы решаем, когда дети приходят в нашу жизнь. А во-вторых, к этому вопросу надо относиться с большей ответственностью, чем к рождению Ивана, потому что мы много работаем. Если появится еще один маленький член семьи, ему сможем уделять еще меньше времени. Так что планы у нас есть, но пока только планы…

Текст: Людмила Козаренко