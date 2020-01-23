Ингеборга Дапкунайте: Мой чемодан всегда открыт в ожидании переезда

23 января 2020 23:08 Александр Кива
Ингеборга Дапкунайте: Мой чемодан всегда открыт в ожидании переезда
Ингеборга Дапкунайте
krot.info

22 января в Днепре вышел свежий номер газеты «Теледом», на обложке — певица, актриса и композитор Тамара Гвердцители.

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Читайте в №5:

- Вера Ивлева – пропавшая без вести «счастливая неудачница»;

- Мистеру Бину – 65. «Ребенок, запертый в теле мужчины»;

- Фильму «Новогодние приключения Маши и Вити» - 45 лет;

- Днепропетровщина установила «рекорд» по количеству пьяных за рулем;

А еще в «Теледоме» много интересных статей, тематических материалов о здоровье и  красоте, психологии и поведении, кулинарные сюрпризы, игровые блоки сканвордов и кроссвордов, детские игровые площадки, юмор, гороскоп, афиша событий в городе, анонсы фильмов и телепрограмм.

Газета «Теледом» продается в Днепре, Кривом Роге, Каменском, Павлограде, Новомосковске, Никополе, Покрове, и представлена во всех районных центрах днепропетровской области. Рекомендованная цена - 8 грн. 00 коп.

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