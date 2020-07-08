Валерию Меладзе - 55: Из-за карантина юбилейные концерты перенесли аж на следующий год

8 июля в Днепре вышел свежий номер газеты «Теледом», на обложке — певец Валерий Меладзе.

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