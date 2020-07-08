Валерию Меладзе - 55: Из-за карантина юбилейные концерты перенесли аж на следующий год

8 июля 2020 12:00 Александр Кива
Валерию Меладзе - 55: Из-за карантина юбилейные концерты перенесли аж на следующий год

8 июля в Днепре вышел свежий номер газеты «Теледом», на обложке — певец Валерий Меладзе.

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- Светлане Крючковой - 70. От роковой леди до «спятившей бабушки»;

- Где незабываемо отдохнуть на Днепропетровщине;

А еще в «Теледоме» много интересных статей, тематических материалов о здоровье и  красоте, психологии и поведении, кулинарные сюрпризы, игровые блоки сканвордов и кроссвордов, детские игровые площадки, юмор, гороскоп, афиша событий в городе, анонсы фильмов и телепрограмм.

Газета «Теледом» продается в Днепре, Кривом Роге, Каменском, Павлограде, Новомосковске, Никополе, Покрове, и представлена во всех районных центрах днепропетровской области. Рекомендованная цена - 8 грн. 00 коп.

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