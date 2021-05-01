Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева назвали новорожденную дочь необычным именем
1 мая 2021 18:00
Певец Валерий Меладзе с женой Алиной Джанабаевой
социальная сеть Instagram
Звездные супруги Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева 12 апреля стали родителями дочки. Имя малышки до сих пор было неизвестно.
брат и невестка назвали малышку греческим именем Агата, что в переводе означает «добрая», «хорошая».
Я в шестой раз стал дядей. Племянницу назвали Агатой,‒ отметил продюсер.
Валерий Меладзе и Алина Джанабаева на прогулке с новорожденной дочкой / социальная сеть Instagram
Напомним,