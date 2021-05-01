Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева назвали новорожденную дочь необычным именем

1 мая 2021 18:00 Катерина Даниленко
Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева назвали новорожденную дочь необычным именем
Певец Валерий Меладзе с женой Алиной Джанабаевой
социальная сеть Instagram

Звездные супруги Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева 12 апреля стали родителями дочки. Имя малышки до сих пор было неизвестно.

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Рассекретил имя новорожденной ее звездный дядя Константин Меладзе. В программе «Люди большого города» мужчина признался, что его брат и невестка назвали малышку греческим именем Агата, что в переводе означает «добрая», «хорошая».

Я в шестой раз стал дядей. Племянницу назвали Агатой,
‒ отметил продюсер.

Валерий Меладзе и Алина Джанабаева на прогулке с новорожденной дочкой / социальная сеть Instagram

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К слову, для 55-летнего Валерия Меладзе и 42-летней Альбины Джанабаевой это третий совместный ребенок. Пара воспитывает двух сыновей ‒ 17-летнего Константина и 6-летнего Луку. Также от первого брака с Ириной Меладзе у Валерия есть три дочери.

Напомним,

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