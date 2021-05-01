Леся Никитюк объяснила, почему зрители не увидят ее в роли "Холостячки"

1 мая 2021 13:00 Катерина Даниленко
Леся Никитюк объяснила, почему зрители не увидят ее в роли
Телеведущая Леся Никитюк
социальная сеть Instagram

Шоувумен Леся Никитюк намерена попробовать свои силы в мужской версии шоу.

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На днях стало известно, что главной героиней второго сезона шоу «Холостячка» стала певица Злата Огневич. Многие фолловеры желали видеть на проекте другую звезду ‒ телеведущую Лесю Никитюк. В своем микроблоге девушка объяснила, почему на месте артистки не она.

Знаменитость, которая многие годы не рассказывает о своей личной жизни, заявила, что романтическое реалити не пройдет без нее, ведь она намерена побороться в новом сезоне за холостяка.

Да, потому что я решила идти на «Холостяка»,
 – написала в Insta-stories знаменитость.

Instagram-stories Леси Никитюк / социальная сеть Instagram

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Поклонники теледивы предположили, что это ее очередная шутка. Леся неоднократно подогревала слухи о своем участие в шоу, заявляя, что у нее нет сердца, поэтому она не готова к тому, что мужчины будут за него бороться. А вот звездные коллеги Никитюк Владимир Остапчук и Оля Полякова признавались, что хотели бы видеть ведущую в качестве главной героини шоу.

Напомним,

 

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