Леся Никитюк объяснила, почему зрители не увидят ее в роли "Холостячки"
1 мая 2021 13:00
Телеведущая Леся Никитюк
социальная сеть Instagram
Шоувумен Леся Никитюк намерена попробовать свои силы в мужской версии шоу.
Лесю Никитюк. В своем микроблоге девушка объяснила, почему на месте артистки не она.
Знаменитость, которая многие годы не рассказывает о своей личной жизни, заявила, что романтическое реалити не пройдет без нее, ведь она намерена побороться в новом сезоне за холостяка.
Да, потому что я решила идти на «Холостяка»,– написала в Insta-stories знаменитость.
Instagram-stories Леси Никитюк / социальная сеть Instagram
Напомним,
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