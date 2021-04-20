Леся Никитюк продегустировала вино от Анджелины Джоли и Брэда Питта

Ведущая шоу «Хто зверху?» и «Le Маршрутка» Леся Никитюк чего только не пробовала за время своих безумных тревел-проектов.

Но иногда в руки знаменитости попадают деликатесы от других селебритиз, порой, даже мировых. Так, за кулисами проекта «Где логика?», которое показывает Новый канал, Леся Никитюк призналась, что ей удалось продегустировать вино от Анджелины Джоли и Брэда Питта.

Во время диджитал-игры «В приват к звезде» участник группы KADNAY Дима Каднай назвал дату, а Леся Никитюк показала фото, в эту дату сделанное. Это был снимок приятного вечера за бокалом вина.

У меня здесь винчик, фруктовая нарезочка и сыр, – говорит ведущая Нового канала. – Кстати, вино – из личного виноградника Брэда Питта и Анджелины Джоли. Оно только появилось в Украине, и мне сразу презентовали эту бутылку. Это Miraval.

И хотя у Леси Никитюк оказалось вино от мировых звезд, девушке оно совершенно не зашло. Оказалось, что ведущей презентовали только полбутылки напитка, а, значит, кому-то оно тоже не очень понравилось.

В 2011 году голливудская пара приобрела поместье Miraval площадью 500 гектаров. Они превратили его в винодельню. Кстати, именно там в 2014 году была сыграна долгожданная свадьба. В 2012 году Анджелина Джоли и Брэд Питт выпустили в продажу свои первые 6 тысяч бутылок Miraval Rosé 2012, которые были распроданы всего за пять часов.

Не пропустите новый выпуск шоу «Где логика?» с Лесей Никитюк, Милой Еремеевой, и группой Kadnay – Дмитрием Каднаем и Филиппом Коляденко – уже сегодня, 20 апреля, в 19:00 на Новом канале.

Напомним,