Леся Никитюк продегустировала вино от Анджелины Джоли и Брэда Питта
Ведущая шоу «Хто зверху?» и «Le Маршрутка» Леся Никитюк чего только не пробовала за время своих безумных тревел-проектов.
Во время диджитал-игры «В приват к звезде» участник группы KADNAY Дима Каднай назвал дату, а Леся Никитюк показала фото, в эту дату сделанное. Это был снимок приятного вечера за бокалом вина.
У меня здесь винчик, фруктовая нарезочка и сыр, – говорит ведущая Нового канала. – Кстати, вино – из личного виноградника Брэда Питта и Анджелины Джоли. Оно только появилось в Украине, и мне сразу презентовали эту бутылку. Это Miraval.
В 2011 году голливудская пара приобрела поместье Miraval площадью 500 гектаров. Они превратили его в винодельню. Кстати, именно там в 2014 году была сыграна долгожданная свадьба. В 2012 году Анджелина Джоли и Брэд Питт выпустили в продажу свои первые 6 тысяч бутылок Miraval Rosé 2012, которые были распроданы всего за пять часов.
Не пропустите новый выпуск шоу «Где логика?» с Лесей Никитюк, Милой Еремеевой, и группой Kadnay – Дмитрием Каднаем и Филиппом Коляденко – уже сегодня, 20 апреля, в 19:00 на Новом канале.
Напомним,